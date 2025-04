Sau "Địa Đạo", sắp có thêm phim điện ảnh về đề tài chiến tranh đầy nghẹt thở

HHT - Mới đây, Disney đã chính thức công bố sự trở lại của loạt phim hoạt hình nổi tiếng "Phineas and Ferb" sau một thập kỷ vắng bóng. Phần mới dự kiến lên sóng vào ngày 5/6 tới đây với 40 tập phim, hứa hẹn mang đến những cuộc phiêu lưu hè sáng tạo và đầy ắp tiếng cười.

HHT - Cuộc chiến phòng vé trong kỳ nghỉ lễ sắp tới sẽ càng quyết liệt khi bom tấn mới của nhà Marvel cũng gia nhập, thậm chí còn đẩy lịch chiếu lên sớm 2 ngày so với các thị trường khác.

HHT - "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines) khiến nhiều khán giả rơi lệ suốt 4 hồi (16 tập). Để đỡ tốn khăn giấy hơn lại nắm được hết nội dung phim, cư dân mạng đang truyền tay nhau bản hoạt hình chỉ dài 2 phút.