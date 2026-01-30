Sau "Mang Tiền Về Cho Mẹ", Đen có thêm một sáng tác từ góc nhìn người cha

HHTO - Sau các bản hit "Đi Về Nhà", "Mang Tiền Về Cho Mẹ", "Vị Nhà", lần đầu tiên, Đen viết về hình tượng người cha trong sáng tác mới nhất - "Việc Lớn".

Với Việc Lớn, Đen tiếp tục phát huy sở trường sử dụng nhiều phép ẩn dụ, so sánh để tạo sự liên tưởng sống động cho người nghe. Phần điệp khúc bắt tai được thể hiện bởi nhóm Dòng Thời Gian. Bản nhạc có bố cục 3 phần dựa theo những thay đổi trong cuộc sống của một người đàn ông khi trở thành cha.

Trong verse 1, Đen mở ra câu chuyện làm cha bằng những hình ảnh đời thường nhưng mang ý nghĩa sâu sắc. Không còn là hành trình mưu sinh cho riêng mình, Đen nói về trách nhiệm “mang cơm về cho lũ trẻ”, khi những ước mơ cá nhân tạm gác lại để ưu tiên cho gia đình.

Đen không tô hồng vai trò làm cha, mà thẳng thắn thừa nhận những khó khăn ban đầu, từ việc thay đổi thói quen đến học cách trở thành trụ cột. Đen còn mượn hình ảnh trái ngược nhau của hai nhân vật Abel và Kane trong tiểu thuyết kinh điển Hai Số Phận để diễn tả tâm tư người cha: Vừa mong con trải đủ va vấp để trở nên mạnh mẽ như chú bé nghèo khó Abel, vừa muốn con sung sướng “sống trong cái dinh thự” như chú bé giàu có Kane.

Ở điệp khúc, tiếng cười trẻ thơ trở thành động lực để người cha vượt qua mọi khó khăn. Hành trình làm cha được ví như sự đồng hành bền bỉ, chở che con qua mọi thử thách, với mong muốn con lớn lên biết yêu cuộc đời, sống tử tế và có ý chí vươn xa.

Sang đến verse 2, ca khúc lắng lại khi người cha nhận ra chỉ khi làm cha mẹ, con người mới thấu hiểu hết sự hy sinh, tính bền bỉ và tình yêu gần như tuyệt đối của cha mẹ dành cho con cái.

Ở đoạn kết, ca khúc Việc Lớn khép lại bằng những cảm xúc rất thật, rất đời của Đen khi nhìn lại chính mình sau một hành trình dài. Khoảnh khắc “những vũ trụ kết nối thành một vòng tròn” trở thành ẩn dụ cho vòng tròn của sự sống và những giá trị gia đình được gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.

MV Việc Lớn được kể bằng góc nhìn của một người cha, đan cài hai câu chuyện không song song mà tiếp nối. Ở hiện tại, đó là hành trình của một người đàn ông trưởng thành, lập gia đình, đi làm xa để nuôi con và nỗ lực mang đến cho con một cuộc sống đủ đầy. Từ nhịp sống mưu sinh ấy, người cha hồi tưởng về những ngày tháng được cha mẹ chắt chiu nuôi lớn.

Khi làm cha, anh mới thấu hiểu và biết ơn sâu sắc hơn công lao sinh thành, từ đó nuôi dưỡng khát vọng vừa xây dựng tổ ấm riêng, vừa trọn đạo hiếu với đấng sinh thành.

Ở phần bình luận, các “Đồng Âm” dành lời khen cho sự trưởng thành, lắng đọng trong âm nhạc của Đen. Ca khúc không chỉ ghi dấu một cột mốc mới trong hành trình sáng tác của nam rapper, mà còn chạm đến cảm xúc của những khán giả đang học cách làm cha, làm mẹ và từng bước xây dựng tổ ấm cho riêng mình.