Sau mưa dông, Hà Nội sẽ đón đợt nóng mới vào giữa tuần này?

HHT - Trong đợt nắng nóng cuối tuần này, dự báo ngày nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc sẽ là ngày 15/6. Nhiệt độ Hà Nội sẽ lên rất cao, lên tới 45 đến 46 độ C hoặc hơn (là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

HHT - Workshop làm mì Quảng miễn phí tại Hội An thu hút nhiều du khách Hàn Quốc nhờ trải nghiệm độc đáo, đậm chất Việt, từ xay gạo đến nấu mì tại chỗ.

HHT - Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 Wutip và theo đường đi dự báo của bão, ở Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to trong ngày 12 - 13/6. Còn mô hình GFS (Hệ thống Dự báo Toàn cầu) của Mỹ nhận định bão đi chậm hơn nên ở miền Trung có thể vẫn có mưa đến ngày nào?