Sau ồn ào với Cường Seven, khán giả khuyên Tăng Phúc hạn chế sử dụng mạng xã hội

HHT - Từ cách Tăng Phúc từ chối thẳng thừng đội trưởng Cường Seven trong tập mới nhất "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" đến việc đăng tin nhắn thiếu tinh tế trong broadcast, đa số khán giả khuyên Tăng Phúc nên khéo léo hơn trong cách ứng xử.

Thẳng thừng từ chối lời chiêu mộ của Cường Seven

Nguyên văn lời nói của Tăng Phúc khi nhận được sự chiêu mộ từ "Anh Tài" Cường Seven: “Khi mà anh Cường vừa mới gọi tên Tăng Phúc, Phúc nói với biên tập liền: “Không, em không đi.” Tại vì đằng nào cũng có một bên chọn mình rồi, thì mình cứ từ chối bên này trước đi đã. Lỡ mà một hồi, bên kia không chọn mình luôn thì lúc đó mình sẽ lủi thủi đi về đội của anh Cường, thì lúc đó có lẽ mình nghĩ là mình sẽ quê lắm, thực sự.”

Khi được Nhà Trẻ gọi tên chiêu mộ, đúng với lời nhận xét của Anh Tài Rhymastic: “Nếu từ chối nhà kia thì làm sao mà từ chối nhà này nữa, chắc chắn luôn”, Tăng Phúc thẳng thắn chia sẻ: “Ngay từ lúc đầu tham gia chương trình này, em đã từng trải qua cảm giác là người được chọn cuối cùng, cho nên khi mà anh Tiến Đạt nói chuyện, em cảm giác có sự chân thành. Đó là lần đầu tiên em được chiêu mộ một cách chân thành như vậy. Em cũng muốn về đội bên kia vì có Kay Trần, có Jun Phạm, nhưng mà em cảm giác cái vibe của em sẽ hợp với Nhà Trẻ hơn.”

Bước đi “thẳng thắn” nhưng thiếu tinh tế

Tăng Phúc sau đó đã có một nước đi khó hiểu khi chia sẻ tin nhắn riêng tư của khán giả mà không che hình avatar vào broadcast để hỏi ý kiến fan của mình.

Một khán giả khuyên nhủ "Anh Tài" này như sau: "Một trong những điều tối kỵ với nghệ sĩ chính là đăng tin nhắn kick war lên mạng trong thế giới chỉ cần vài thao tác là đã có thể chụp được màn hình điện thoại."

Tăng Phúc cũng đã sớm nhận ra lỗi sai và lên status cả Facebook và Threads.

Tăng Phúc nên hạn chế sử dụng mạng xã hội

Trong bài đăng trên Threads của Tăng Phúc thu về gần 400 bình luận, một netizen chia sẻ quan điểm rằng trong một cuộc thi phải có người thắng kẻ thua, Tăng Phúc nên nhận lỗi về cách hành văn cũng như lời nói chưa đúng thay vì nói rằng khán giả suy nghĩ nhiều, nam ca sĩ tập trung trau dồi khả năng của mình và tạm thời ngừng sử dụng mạng xã hội để tránh năng lượng tiêu cực.

Một tài khoản khác chia sẻ vô cùng thuyết phục rằng là người của công chúng, Tăng Phúc nên biết được thế nào là thẳng thắn, thế nào là tinh tế. Qua sự việc này, anh nên rút ra cho mình bài học thật sự rằng một nghệ sĩ muốn đi lâu và đi xa trong showbiz, ngoài tài năng phải ngày một nâng cao thì việc phát ngôn giao tiếp cũng vô cùng quan trọng.

Cường Seven cũng đã gửi lời xin lỗi đến Tăng Phúc, "Anh Tài" này hoan hỉ trả lời:

Lời nhắn nhủ ấm lòng đến từ “Anh Tài” Cường Seven

Không dừng lại ở việc bình luận dưới bài đăng của Tăng Phúc, “Anh Tài” Cường Seven còn có một lời nhắn nhủ thấu tình đạt lý cho fanclub của mình. Đầu tiên, anh bày tỏ mong muốn các fan yêu quý sẽ công tâm và văn minh, không có bất kỳ lời công kích về câu chuyện này. Là một người từng trải, anh hiểu cảm giác của Tăng Phúc. Anh thể hiện sự thấu cảm rằng nếu anh là Phúc, anh cũng sẽ có những suy nghĩ như vậy.

Cường Seven cũng khẳng định rằng mối quan hệ giữa anh và Tăng Phúc vẫn không hề có bất kỳ một vấn đề trục trặc gì. Anh quý mến và rất tôn trọng quyết định của Phúc và rất rất mong sau sự việc này hai anh em vẫn sẽ giữ được tình cảm như xưa.

Về việc lựa chọn thành viên vào nhóm, “Anh Tài” Cường Seven chia sẻ một cách thật lòng rằng anh không quyết định khi chỉ dựa trên ý kiến cá nhân của riêng anh mà là dựa vào ý kiến của cả đội. Anh cũng như nhóm sẽ ưu tiên mời những “Anh Tài” mà đôi bên sẽ cùng lựa chọn trước. Vì việc lựa chọn mời là theo lượt, nên nếu không có những sự ưu tiên mời trước thì rất dễ đội còn lại sẽ mời những người team anh cũng mong muốn về.

Sau khi vào trong phòng nói chuyện với Thanh Duy và anh Tuấn Hưng thì Cường Seven cũng như mọi người biết chắc chắn là anh Tuấn Hưng sẽ về Nhà Tinh Hoa. Anh nhận lỗi sai và thiếu tế nhị khi không đếm đúng số lượng tổng thành viên bên Nhà Thiếu Nhi (lý do là vào ngày quay, anh Tiến Luật có việc bận nên không có tham gia quay được) nên mới dẫn tới việc anh Hưng và anh Tùng là người cuối cùng đi về đội Nhà Tinh hoa. Anh thật sự rất áy náy, ngay sau khi quay, thủ lĩnh Nhà Tinh Hoa đã xin lỗi mọi người cũng như chia sẻ để cho các “Anh Tài” hiểu vì sao anh lại quyết định như vậy.

Cường Seven chia sẻ sự khó xử của mình lúc chiêu mộ khiến anh phải đứng ngoài mất 15 phút để suy nghĩ cách nói chuyện sao cho hợp lý rồi mới vào phòng hỏi ý kiến mọi người. Cảm giác phải mời người này mà không mời người kia thực sự không phải là một cảm giác dễ chịu, anh mong các Anh Tài và khán thính giả sẽ thông cảm vì có những lời mời không thành nên Cường Seven cũng phải là người quyết định thay đổi lời mời ngay lập tức, gây ra việc Tăng Phúc và anh Hoàng Hiệp có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, sâu trong thâm tâm Cường Seven rất hiểu và tôn trọng quyết định của mọi người; anh cũng không quên kết lời chia sẻ bằng việc cảm ơn người đọc đã lắng nghe và bày tỏ sự mong mỏi rằng những fan của anh hãy thật nhã nhặn và suy nghĩ thấu đáo - điều chứng tỏ Cường Seven xứng đáng với danh hiệu thủ lĩnh trong lòng người hâm mộ.

Lời chia sẻ ấm lòng này chính là cái kết đẹp cho sự việc gây tranh cãi giữa hai "Anh Tài" Tăng Phúc và Cường Seven.