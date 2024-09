Tưởng đã xử lý xong ồn ào, hành động sau đó của Tăng Phúc lại gây thắc mắc

HHT - Sau khi Tăng Phúc và Cường Seven có động thái làm hòa sau ồn ào xoay quanh việc chọn đội ở tập 11 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, netizen lại tiếp tục thắc mắc về cách giải quyết của thành viên nhà Chín Muồi.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa lên sóng tập 11 thì điều khiến khán giả bàn tán nhiều nhất chính là những bức xúc của Tăng Phúc chứ không phải chuyện ai về với nhà nào. Trên kênh thông báo dành cho fan, Tăng Phúc đã chia sẻ nỗi buồn, tự ái khi không được Cường Seven mời về đội ngay từ đầu.

Tăng Phúc còn cho rằng Cường Seven thiếu tinh tế khi không xin lỗi mình. Nam ca sĩ so sánh: “Anh xin lỗi các anh lớn thì các bạn khen tinh tế. Còn tôi nói anh vậy, các bạn mắng tôi”. Sau khi được khán giả góp ý, cho rằng Tăng Phúc không nên chỉ trích đàn anh như vậy thì nam ca sĩ có giải thích rằng "Mình không ghét gì anh Cường Seven cả" và mong chuyện này chấm dứt ở đây.

Cường Seven khi biết chuyện đã nhanh chóng giải thích cũng như xin lỗi vì vô tình làm tổn thương Tăng Phúc. Hai nam ca sĩ cũng trò chuyện qua lại và thống nhất là dù có khó xử buồn bã khi ghi hình thì hai người vẫn yêu quý nhau và không còn khúc mắc gì nữa.

Tuy nhiên, sau đó Tăng Phúc lại xóa đi kênh thông báo (broadcast) mà anh đã xây dựng nhiều tháng trời, là nơi anh vừa mới đăng loạt ấm ức, bức xúc ở tập 11 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vừa qua. Với kênh Facebook, Tăng Phúc cũng xóa (hoặc ẩn) bài đăng có lời xin lỗi của Cường Seven trong phần bình luận. Sau đó, Tăng Phúc đã mở hai kênh thông báo khác, một chỉ dành để đăng lịch biểu diễn, một dành làm nơi tâm tình với người hâm mộ.

Có thể Tăng Phúc muốn khép lại mọi ồn ào đã qua nên đã ẩn đi những gì liên quan đến sự việc ấy chứ không muốn mọi người bàn tán thêm nữa. Tuy nhiên, nhiều netizen lại thấy nam ca sĩ thiếu lịch sự khi làm như vậy, nhất là khi Cường Seven đã gửi lời xin lỗi rất chân thành nhưng nay cũng “bay màu”. Nhiều khán giả cho rằng, thay vì đập bỏ mọi thứ và làm lại từ đầu, Tăng Phúc nên giữ lại, xem đó như bài học quý giá để anh học cách kiểm soát cảm xúc, suy xét kỹ lưỡng trước khi đăng lên mạng xã hội.