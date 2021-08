Sau tất cả, "hội bạn gái tin đồn" mong Thiên An có được câu xin lỗi đàng hoàng từ Jack

HHT - Dù Jack đã chia sẻ "tâm thư" dài trên trang cá nhân, thừa nhận việc có con với Thiên An - nữ chính MV "Sóng Gió" và gửi lời xin lỗi đến khán giả nhưng ồn ào xoay quanh sự việc này vẫn chưa dừng lại.

Theo đó, cô gái tên T.V - là người đầu tiên "bóc phốt" Jack đã lên tiếng. Cô cho biết mình rất thất vọng vì không được nam ca sĩ gốc Bến Tre thừa nhận, đồng thời bức xúc vì trong bài đăng trên mạng xã hội, Jack không hề gửi lời xin lỗi đến mẹ con Thiên An.

T.V chia sẻ thêm vào buổi tối trước khi đăng bài "vạch trần sự thật", cô đã liên lạc với giọng ca Là 1 Thằng Con Trai và mong anh giãi bày dù chỉ một câu. Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ yêu cầu cô gỡ bài đăng và quyết không thừa nhận mối quan hệ. Đến khi T.V lên tiếng thì lại bị cộng đồng fan của nam ca sĩ chỉ trích khiến cô cảm thấy vô cùng xót xa.

T.V cũng khẳng định bản thân không phải người thứ 3, lý do cô quyết định viết tâm thư là muốn một lần kể hết những uất ức phải gánh chịu. Trong phần bình luận dưới bài đăng, T.V cho biết bản thân cô phần nào đã lấy lại được danh dự cho bản thân, không hổ thẹn với lương tâm khi đưa sự việc ra ánh sáng.

Về phía Q. - nhân vật được Thiên An chia sẻ trước đó cũng trong mối quan hệ tình cảm với Jack đã lên tiếng. Cô gái này cho biết trong sự việc này, người đáng thương nhất vẫn là Thiên An, vì An xứng đáng có được câu xin lỗi đàng hoàng từ Jack. Nếu không nghe cuộc nói chuyện giữa Thiên An và T.V thì Q. cũng không biết sự thật. Q. chia sẻ mình thất vọng nhưng kết quả này cô vẫn chấp nhận được. Người đẹp quyết định sẽ quên và tha thứ cho Jack. Dù vậy Q. mong từ nay về sau nam ca sĩ sinh năm 1997 sẽ không làm tổn thương đến người con gái nào khác.

Sau bài viết chia sẻ trên trang cá nhân, giọng ca Là 1 Thằng Con Trai không có thêm bất kỳ động thái nào trên mạng xã hội. Công ty đại diện của Jack hy vọng các bên tôn trọng quyền riêng tư cá nhân và bí mật đời tư theo đúng pháp luật: “Hiện đang có một số thông tin liên quan đến đời tư của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) được phát tán trên mạng xã hội. Theo thông tin chúng tôi nhận được, đây là những vấn đề thuộc đời sống cá nhân của các bên có đầy đủ năng lực hành vi trên cơ sở hiểu biết và tự nguyện”.

Thanh Phương (tổng hợp)