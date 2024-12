"Say Hi" liên tục ra mắt boygroup mới, bao giờ mới đến lượt Best Five?

HHT - Cuối năm rộn ràng với sự xuất hiện của nhiều boygroup được lập nên từ Anh Trai “Say Hi”, nhưng bao giờ mới đến lượt Best Five ra mắt sân khấu đầu tiên?

Mới đây, trang chủ của Anh Trai “Say Hi” khiến dân tình bất ngờ khi công bố sự xuất hiện của hai boygroupmới tạiSóng 25. Đặc biệt là boyband"trong mơ" của Atus chính thức thành hiện thực với đội hình gồm anh, HIEUTHUHAI, HURRYKNG, WEAN và Dương Domic.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ vài tiếng sau khi công bố đội hình đầu tiên, Sóng 25 tiếp tục khiến fan dậy sóng khi tung thêm đội hình thứ hai, được ví như “bất phân thắng bại” với team Atus khiến fan nhớ tới lịch sử "so kè" giữa I.C.O.N và Bảnh ngày nào.

Hay cách đây không lâu, nhóm SAY FIVE đã có một đêm diễn bùng nổ tại Gala Ngôi Sao Của Năm 2024. Được thành lập với sự dẫn dắt của Erik, nhóm nhanh chóng gây chú ý khi mang đậm chất K-pop với thế mạnh thiên về performance (trình diễn).

Thế nhưng mặc cho nhiều nhóm nhạc ra đời, Best Five vẫn chưa có bất kỳ sân khấu ra mắt nào. Đây là nhóm nhạc quy tụ top 5 Anh Trai “Say Hi” toàn năng nhất đã được công bố trong đêm chung kết, với hứa hẹn sẽ được đào tạo để trở thành một nhóm nhạc hàng đầu sau chương trình.

Trong khi các boygroup liên tục ra mắt thì Best Five vẫn "im hơi lặng tiếng". Hiện tại, nhóm vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện cùng nhau, bởi việc quy tụ đầy đủ cả 5 thành viên của Best Five dường như là một bài toán khó khi tất cả nghệ sĩ này đều bận rộn với lịch trình riêng.

Điều này khiến khán giả, đặc biệt là fan của 5 Anh Trai Best Five tranh cãi. Nhiều người cho rằng chương trình chưa thực hiện đúng lời hứa cho nhóm ra mắt chính thức, và liệu danh hiệu top 5 Anh Trai toàn năng có còn ý nghĩa gì nếu Best Five mãi "án binh bất động"?

Thế nhưng một bộ phận fan cũng cho biết: "Họ hoàn hảo nhưng không phải sinh ra để dành cho nhau”, bởi mỗi thành viên Best Five đều mang màu sắc riêng biệt, khó hòa hợp trong một đội hình thống nhất.