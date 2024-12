SBS Gayo Daejeon 2024: G-Dragon BIGBANG, 2NE1 không đi thảm đỏ là để dưỡng sức?

HHT - Không ngóng được idol đi thảm đỏ nhưng các fan đang truyền tay nhau danh sách các bài hát mà G-Dragon (BIGBANG) và 2NE1 sẽ biểu diễn tại "SBS Gayo Daejeon 2024".

G-Dragon (BIGBANG) và 2NE1 là 2 cái tên duy nhất không đi thảm đỏ tại SBS Gayo Daejeon 2024. Các fan chờ suốt 2 tiếng livestream thảm đỏ có chút hụt hẫng nhưng không quá thất vọng vì chỉ một lát nữa, người hâm mộ sẽ gặp lại họ trong những màn trình diễn "chất như nước cất".

Việc G-Dragon không đi thảm đỏ tại SBS Gayo Daejeon 2024 có thể đoán trước vì tại MAMA 2024, nam rapper cũng không đi thảm đỏ. Anh có mặt từ sớm, ngồi ở khu vực dành cho nghệ sĩ. Anh không nói lý do nhưng người hâm mộ suy đoán, với tính cách của G-Dragon thì có thể là "vừa ngại vừa lười".

Fan đùa thêm: "Chắc đều là anh chị già rồi nên thôi cho họ dưỡng sức". G-Dragon có tới trường quay để ghi hình trước một phần tiết mục vào hôm trước. 2NE1 cũng vừa về Hàn Quốc sau chuyến lưu diễn vào cuối tuần qua ở Singapore.

Ngay sau khi phần thảm đỏ kết thúc, trên mạng xã hội bắt đầu lan truyền danh sách được cho là setlist của SBS Gayo Daejeon 2024. G-Dragon sẽ diễn kết show với Power, Sober và Crooked. 2NE1 sẽ đem tới "liên hoàn hit" Come Back Home, Fire, I Don’t Care, UGLY, I Am The Best. Nhóm sẽ diễn ở phần giữa của đêm nhạc. Hiện danh sách này chỉ là tin đồn.

SBS Gayo Daejeon 2024 sẽ bắt đầu vào 15h10 (theo giờ Việt Nam).