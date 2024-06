Sĩ tử TP.HCM có mặt từ sớm để làm thủ tục kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

HHT - 14h chiều nay 26/6, thí sinh sẽ có mặt tại phòng làm thủ tục dự thi, mang theo giấy báo thi, căn cước công dân để nghe phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024.

Tính đến trưa hôm nay, thời tiết tại TP.HCM khô ráo. Tại trường THPT An Nghĩa và Bình Khánh thuộc huyện Cần Giờ, 24 thí sinh của xã đảo Thạnh An cũng bắt đầu làm thủ tục dự thi. Tại TP.HCM, nhiều nơi nắng gắt, chừng 33 độ C. Từ 13h30, phần đông thí sinh đã có mặt tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Trong chiều ngày 26/6, thí sinh sẽ được nghe sinh hoạt quy chế thi cũng như kiểm tra hồ sơ cá nhân, chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên diễn ra vào ngày mai. Khi đến điểm thi, thí sinh sẽ được nhận thẻ dự thi.

Thí sinh cần rà soát toàn bộ thông tin trên thẻ dự thi, trong đó chú ý thông tin cá nhân và phần đăng ký môn thi, bài thi. Nếu phát hiện sai sót, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi để được điều chỉnh kịp thời, tránh việc đến ngày thi chính thức mới phát hiện, ảnh hưởng tâm lý làm bài.

Quy chế thi và hướng dẫn thi cũng ghi rõ, thí sinh phải xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân đã sử dụng để đăng ký dự thi khi làm thủ tục dự thi. Như vậy, Bộ GD&ĐT cũng không cho phép thí sinh sử dụng căn cước công dân trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Năm 2024, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT là 1.071.393 (tăng hơn 45.000 thí sinh so với kỳ thi năm 2023). Thí sinh tự do là 46.978 chiếm 4,38% tổng số thi sinh. Thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020 chiếm 94,66% tổng số thí sinh.

Trong đó, các tỉnh, thành phố có số thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất gồm: Hà Nội: 109.078 thí sinh; TP.HCM: 88.196 thí sinh; Thanh Hóa: 38.677 thí sinh. Các tỉnh có số thí sinh đăng ký dự thi ít nhất gồm: Kon Tum: 5.052 thí sinh; Lai Châu: 4.211 thí sinh; Bắc Kạn: 3.180 thí sinh.

Số thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ là 66.927 thí sinh chiếm 6,25% tổng số thí sinh (trong đó, Hà Nội có: 21.554 thí sinh; TP.HCM có: 13.076 thí sinh). Toàn quốc có 2.323 điểm thi (tăng 51 điểm thi so với kỳ thi năm 2023) với tổng số phòng thi là 45.149.

Cả nước có 139 học sinh được miễn thi tốt nghiệp THPT. Đây đều là các học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2024. Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sẽ trực tiếp thực hiện việc xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2024 theo quy định đối với các thí sinh có tên trong danh sách Bộ GD&ĐT đã ban hành.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ diễn ra vào các ngày 27, 28, 29/6/2024. Trong đó, ngày 26/6, thí sinh làm thủ tục dự thi. Ngày 27/6, các sĩ tử sẽ làm bài thi Ngữ Văn và Toán. Ngày 28/6, buổi sáng, các thí sinh sẽ dự thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, buổi chiều sẽ dự thi môn tiếng Anh. Ngày 29/6 sẽ là ngày thi dự phòng. Thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT dự kiến vào 8h ngày 17/7. Sau đó, các địa phương tiến hành xét tốt nghiệp cho học sinh dự thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng theo kế hoạch tuyển sinh.