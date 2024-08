Sôi nổi các hoạt động chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa Hè xanh tại Nghệ An

HHT - Sau khi kết thúc một năm học, nhiều bạn đoàn viên, thanh niên tại Nghệ An đã khoác lên mình chiếc áo màu xanh tình nguyện, hăm hở đến vùng đất mới để cống hiến sức trẻ, góp một phần sức mình dựng xây quê hương đất nước.

Thừa kế chiến dịch “Ánh sáng văn hóa Hè” năm 1994 để mở đường cho Chiến dịch “Mùa Hè xanh” ngày nay, là một trong các hoạt động của Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè; hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên, tạo điều kiện và môi trường để đoàn viên thanh niên thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Có thể khởi đầu của hành trình, các đoàn viên, thanh niên cảm thấy tận hưởng niềm vui giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và được hiểu biết hơn về những giá trị văn hóa dân tộc khắp mọi miền của Tổ quốc hay mong muốn được trưởng thành qua những chuyến đi. Nhưng tựu trung, mục tiêu chung của những tình nguyện viên là đem sức trẻ, lòng quyết tâm và tinh thần tình nguyện đến giúp đồng bào vùng sâu vùng xa.

Một số hình ảnh hoạt động của các đội hình tình nguyện:

Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa Hè xanh được tổ chức với mục tiêu tạo ra môi trường trải nghiệm, học tập thực tế cho đoàn viên, thanh niên, giúp các bạn trưởng thành và rèn luyện bản thân; tiếp tục phát tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, ứng dụng chuyên môn, ngành học của mình vào các hoạt động tình nguyện nhằm tạo ra những công trình, ý nghĩa, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An chất lượng cuộc sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở một số khó khăn địa phương.

Đồng chí Trần Linh - Uỷ viên Ban thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội, các đội hình, các sinh viên tình nguyện: Thực hiện nghiêm phương châm của chiến dịch “Xung kích - Sáng tạo - An toàn - Hiệu quả”; Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các đội hình tình nguyện, lực lượng tham gia; chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu trước - trong khi tổ chức hoạt động tình nguyện; điều phối và quản lý lực lượng tình nguyện viên và các đội hình; thường xuyên giữ liên lạc và nắm bắt tình hình triển khai các đội hình. Tích cực truyền thông, lan toả rộng rãi những hình ảnh đẹp, câu chuyện ý nghĩa về Chiến dịch.

Trong thời gian tới, với tinh thần “Lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng” các bạn sinh viên tình nguyện Mùa Hè xanh năm 2024 sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, đổi mới, tiếp tục phát huy những phương tiện truyền thông tốt đẹp của những thế hệ đi trước, mang sức trẻ phục vụ cộng đồng, thực hiện sứ mệnh của sinh viên, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.