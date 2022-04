Sơn Tùng M-TP giới thiệu ca khúc mới bằng song ngữ, hé lộ tham vọng bước ra "biển lớn"?

HHT - Sau khi tung hình ảnh ma mị với tạo hình mái tóc xoăn gây tranh cãi, Sơn Tùng M-TP chính thức tung bản teaser audio ca khúc "There's No One At All" khiến các Sky vô cùng phấn khích.

Trong đoạn clip dài gần 4 phút, Sơn Tùng M-TP đã có những chia sẻ xoay quanh ca khúc sắp ra mắt. Nam ca sĩ cho biết đây chính là chặng đường mới trong sự nghiệp ca hát của mình. Anh mong có thể "chơi" với sản phẩm lần này một cách thoải mái nhất cũng như không có bất cứ áp lực hay sự ép buộc nào.

Nội dung của toàn bộ đoạn clip cũng được Sơn Tùng M-TP chia sẻ bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Gần cuối clip, nam ca sĩ gốc Thái Bình cũng "nhá hàng" một đoạn nhạc trong ca khúc There's No One At All được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh. Với 15 giây ngắn ngủi, Sơn Tùng M-TP khiến cộng đồng fan mong chờ đến ngày ca khúc được phát hành đầy đủ để có thể thưởng thức trọn vẹn.

Đặc biệt, quá trình sản xuất There's No One At All còn có sự tham gia của kỹ sư âm thanh hàng đầu tại Mỹ - Chris Gehringer. Ông là người đã tạo ra các sản phẩm âm nhạc nổi tiếng của các siêu sao US&UK như: Love, Angel, Music, Baby của Gwen Stefani, Loud của Rihana, Born This way của Lady Gaga, Take care của Drake, Tell me you love me của Demi Lovato…

Ngoài ra, theo thông tin vừa được tiết lộ, Jacob McKee sẽ là người phụ trách phần “Colorist” (người hiệu chỉnh màu) trong MV There’s No One At All của Sơn Tùng M-TP lần này. Jacob McKee cũng là chuyên gia chỉnh màu cho các sản phẩm phim ảnh, quảng cáo và video âm nhạc của các thương hiệu và nghệ sĩ lớn như Apple, Joji, Reebok, Khalid, Billie Eilish…

Với những yếu tố kể trên, có thể thấy nỗ lực của Sơn Tùng M-TP trong việc "quốc tế hóa" sản phẩm âm nhạc của mình. Khán giả có thể nhận ra tham vọng của nam ca sĩ trong việc đưa tên tuổi của mình đến gần hơn với bản đồ âm nhạc thế giới.

Trước đó, Sơn Tùng M-TP đã hé lộ trailer khoảng 43 giây với hình ảnh chàng trai mái tóc xoăn "xù mì" đầy ma mị, bí ẩn. Trailer hé mở những hình ảnh đan xen liên tiếp với tiết tấu dồn dập, tạo cảm giác khá rùng rợn. Khoảnh khắc nam ca sĩ nằm dầm mình dưới mưa với nụ cười khó hiểu cùng loạt thông điệp được lồng ghép khiến người hâm mộ tò mò.