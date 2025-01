Sóng 25 live concert: Các "tổng tài" HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD,... "đốn tim" fan

HHT - Trước giờ "Sóng 25 live concert" chính thức lên nhạc, dàn "anh trai" đổ bộ khu vực check-in và có những khoảnh khắc giao lưu cùng khán giả. Visual "nét căng" của HIEUTHUHAI, HURRYKNG, JSOL, Quang Hùng MasterD,... khiến fan liên tục xuýt xoa.

Chiều tối 8/1, dàn "anh trai" HIEUTHUHAI, Dương Domic, JSOL, Hùng Huỳnh, HURRYKNG, RHYDER, Quang Hùng MasterD... đã bắt đầu đổ bộ Sóng 25 live concert. Nhiều đoạn clip ghi lại khoảnh khắc các "anh trai" xuất hiện trên thảm đỏ nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm, thảo luận. Visual "nét căng" của dàn trai đẹp qua "cam thường" khiến netizen "ôm tim".

Trong đêm live concert, dàn "anh trai" cùng nhiều nghệ sĩ sẽ mang đến những tiết mục "làm mưa làm gió" trong thời gian qua như Ngáo Ngơ, Kim Phút Kim Giờ, Catch Me If You Can, Hào Quang... với những bản phối mới lạ. Đặc biệt, chương trình còn có những sân khấu kết hợp đặc biệt như giữa các "anh trai" và Divo Tùng Dương hay Quang Hùng MasterD và Tăng Duy Tân, hứa hẹn chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầu năm mới thật hoành tráng.