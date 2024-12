Sóng 25: Netizen "xé túi mù" dàn cast “Say Hi”, ai đóng tiểu phẩm "hề" nhất?

HHT - "Sóng Live Concert 25" gây chú ý với loạt đồn đoán về dàn nghệ sĩ sẽ góp mặt trong các dự án “Say Hi” tiếp theo.

Sóng Live Concert 25, chương trình được kỳ vọng nối tiếp thành công của chuỗi concert Anh Trai "Say Hi" và thí sinh từ Rap Việt, Our Song, đang đối mặt với làn sóng phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Lý do bắt đầu từ thông báo ưu đãi 30 coupon giảm giá cho mỗi "anh trai", tương đương 660 vé ưu đãi. Trong khi đó, những fan đã "xuống tiền" mua vé sớm (early bird) lại không nằm trong diện được tri ân, khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng.

Ngày 25/12, fanpage Anh Trai "Say Hi" đăng tải bài viết nhằm giải tỏa căng thẳng, giải thích rằng coupon là món quà Noel tri ân FC của dàn "anh trai" vì sự ủng hộ suốt năm qua. Bài viết cũng nhắc đến phúc lợi dành cho khán giả tham dự 4 đêm concert trước, do một số trải nghiệm chưa được như kỳ vọng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng chương trình đã "lạc đề". Vấn đề chính cần giải quyết là quyền lợi của khán giả đã mua vé early bird. Một khán giả bức xúc: "Cần tập trung giải quyết đúng vấn đề vé Sóng 25 đi".

Bỏ qua những ý kiến trái chiều, Sóng Live Concert 25 vẫn giữ sức hút với sự góp mặt của các nghệ sĩ được yêu thích. Dàn nghệ sĩ nổi bật từ Rap Việt và Our Song đang được đồn đoán sẽ có mặt trong mùa 2 của Anh Trai "Say Hi". Trước đó, Sóng 24 từng gây sốt với HIEUTHUHAI, RHYDER, Erik, HURRYKNG,... và sự trở lại của những gương mặt này tại Anh Trai "Say Hi" mùa 1 khiến khán giả không khỏi háo hức.

Bên cạnh đó, khả năng ứng biến cực mượt của HIEUTHUHAI trong tiểu phẩm hài Tết tại Sóng 24 khiến khán giả tò mò liệu "anh trai" nào sẽ tiếp nối sự bất ngờ tại Sóng 25. Nhiều người dự đoán JSOL hoặc Anh Tú Atus có thể góp mặt trong tiết mục "đinh" của chương trình. Một khán giả chia sẻ: "Muốn gây bất ngờ chắc là Trí Son Media diễn".