"Anh Trai" JSOL thăng hạng danh tiếng nhờ "Say Hi" sau gần 10 năm lận đận

HHT - JSOL chia sẻ trong fan meeting rằng Anh Trai "Say Hi" là cơ hội cuối cùng của mình. Hành trình của anh tại đây không uổng phí khi trong và sau gameshow, JSOL thăng hạng danh tiếng thấy rõ.

JSOL - tên thật là Nguyễn Thái Sơn lần đầu được chú ý với biệt danh “hot boy nhặt rau” trong clip cover ngẫu hứng Em Gái Mưa. Anh gia nhập DreamS Entertainment, ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 2017 với Mùa Thu Đi Qua (Lặng). JSOL hoạt động tích cực, sở hữu nhiều ca khúc hàng chục triệu view như Giá Như Em Nhìn Lại, Sài Gòn Hôm Nay Mưa (hát cùng Hoàng Duyên), Hết Yêu Thật Sao (kết hợp với Hậu Hoàng, ViruSs)...

Sau khoảng 7 năm hoạt động âm nhạc, sở hữu nhiều ca khúc được khán giả trẻ yêu mến nhưng JSOL lại không sở hữu nhiều fan cứng và vẫn chưa thật sự quen thuộc với khán giả đại chúng.

Anh tìm kiếm cơ hội tỏa sáng tại The Heroes - Thần tượng đối thần tượng 2021 nhưng đáng tiếc phải dừng chân sớm. Có một giai đoạn, cư dân mạng biết đến JSOL nhiều hơn ở vai trò content creator. Kênh TikTok của anh hút hàng chục triệu view nhờ các nội dung hài hước về thú cưng.

Tìm về những tư liệu cũ, người hâm mộ nhận ra JSOL có khoảng thời gian khó khăn. Sau khoảng 3 - 4 sản phẩm ra mắt nhưng chưa đạt thành công như kỳ vọng, JSOL bị áp lực chuyện thành công, anh phải vay mượn khắp nơi và thậm chí có ngày, anh chia sẻ trong người không có nổi 30.000 đồng.

Sự nghiệp của JSOL có bước ngoặt lớn sau khi ghi danh Anh Trai "Say Hi". Giọng ca đến từ Quảng Ninh chinh phục khán giả qua các vòng thi nhờ ngoại hình sáng sân khấu, kỹ năng hát, nhảy toàn diện.

Trong chương trình, JSOL tạo nên "phản ứng hóa học" thú vị với HIEUTHUHAI. Anh được khán giả gọi là "ngoại lệ" của Quán quân chương trình vì có tới 3 lần chung đội với nam rapper, dù HIEUTHUHAI từng khẳng định anh muốn hợp tác với người mới qua từng vòng.

Khả năng vũ đạo của JSOL trong phần thi dance battle được đánh giá cao, khiến các ban giám khảo là dancer chuyên nghiệp cũng bất ngờ. Anh cũng góp nhiều ý tưởng cho phần trình diễn của loại hit LOVE SAND, Ngáo Ngơ, Sau Đêm Nay...

Được mệnh danh là "anh trai truyền thông", JSOL khéo léo hóa giải sự cố hát "oét" ở tiết mục Ngáo Ngơ thành "thương hiệu riêng". Lối ứng xử tinh tế, tư duy làm nghề chỉn chu của nam ca sĩ dành được nhiều thiện cảm của khán giả.

Sau hành trình dài nỗ lực tại Anh Trai "Say Hi", JSOL lọt Top 16 Chung cuộc. Khán giả tiếc nuối khi anh không có cơ hội góp mặt trong đội hình ra mắt Best 5. Tuy nhiên, sau chương trình, JSOL vẫn tiếp tục tỏa sáng, thành công duy trì sức hút. Đầu tháng 10, JSOL kết hợp cùng "chị đẹp" Trang Pháp trong sản phẩm âm nhạc triệu view Gửi Chồng Tương Lai, tạo trend trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau fan meeting đầu tiên, anh "tái debut" trong nhóm nhạc MOPIUS vào cuối tháng 11. Ca khúc ra mắt Làn Ưu Tiên tạo nên cơn sốt nhỏ nhờ giai điệu bắt tai, hình ảnh dễ thương. Mới nhất, JSOL chiến thắng giải thưởng Popular Artist Of The Year tại Male Icon Awards 2024 của ấn phẩm thời trang Men’s Folio Vietnam. Nam ca sĩ cũng là cái tên được đề cử trong nhiều giải thưởng cuối năm của Làn Sóng Xanh, WeChoice Awards 2024, Ngôi Sao Xanh...

Trong fan meeting đầu tháng 11, JSOL xúc động bật khóc trước sự xuất hiện của mẹ, chị gái và người hâm mộ. Giọng ca 27 tuổi tiết lộ, anh từng xác định Anh Trai "Say Hi" là cơ hội cuối cùng để theo đuổi âm nhạc. Người hâm mộ cảm động khi nhìn lại hành trình hơn 7 năm bền bỉ tìm kiếm hào quang, cũng như mong chờ "hành trình rực rỡ" tiếp theo của JSOL.

