Song Luân mở "công ty truyền thông riêng" sau khi bị JSOL, Tú Voi từ chối

HHT - Sau thành công của ca khúc “Anh Thích Em Như Vậy” ra mắt đầu năm 2024, Song Luân tái xuất đúng dịp Tết Ất Tỵ với sản phẩm âm nhạc có tên "COEM".

Trước đó, Song Luân liên tục "tạo content" bằng cách “cầu cứu” các "công ty truyền thông" đình đám từ dàn Anh Trai "Say Hi" như Trí Son Media, Atus, Tú Voi, Anh Xái... Tuy nhiên, kết quả khá ê chề khi "anh Sinh" nhận về loạt bảng “hét giá". Vì vậy, anh quyết định tự mở công ty truyền thông riêng có tên Međixa để cạnh tranh với các anh em.

Nhờ sự tư vấn nhiệt tình từ các Hi Mom, Hi Dad mà poster đã được ra lò. Loạt nội dung vui vẻ đầu năm của Song Luân nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng trước thềm comeback.

Lần này, Song Luân chính thức trở lại cùng COEM, ca khúc do anh sáng tác, thuộc thể loại Disco, Electronic pha một chút âm hưởng Bossa. Bài hát đã được Song Luân viết ngay sau khi kết thúc chương trình Anh Trai "Say Hi" và dự án phim Công Tử Bạc Liêu.

Lần này, nam ca sĩ mang đến một góc nhìn đồng cảm với những cô gái nhiều lần thất bại trong tình yêu: “Đừng tự đặt lên vai mình gánh nặng về một tình yêu hoàn hảo vốn dĩ chưa hề tồn tại trong cuộc sống. Hãy thả lỏng mình ra khỏi những quy tắc khắc nghiệt do bản thân tạo ra, biết đâu, tình yêu đích thực đang ở ngay bên cạnh bạn”.

Đi kèm với phần âm nhạc mới mẻ, Song Luân cũng ra mắt một MV với hình ảnh "chất chơi". Lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát lẫn diễn xuất, "anh Sinh" quyết định tẩy tóc để vào vai một bad boy si tình, luôn sẵn sàng ở cạnh cô bạn thân ngốc nghếch, mất niềm tin vì hội người yêu cũ. Đây cũng là hình tượng mà nam ca sĩ, diễn viên sẽ theo đuổi trong thời gian tới.

Song Luân từng nhiều lần chia sẻ, nhờ chương trình Anh Trai "Say Hi" mà anh tìm lại được cảm hứng âm nhạc lẫn mục tiêu phấn đấu cho tương lai. Ngoài ra, điều khiến anh tự hào còn là vì tìm được những mối quan hệ anh em đúng nghĩa, luôn hỗ trợ và nhớ đến nhau sau chương trình. Chính những điều này đã thúc đẩy Song Luân tự tin hơn trên con đường âm nhạc.