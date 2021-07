“Spirited Away" - Ký ức tuổi thơ của bao thế hệ được tái hiện với diễn xuất của người thật

HHT - Cuối cùng thì cũng đến ngày thế giới tráng lệ, huyền bí và kỳ ảo trong bộ phim “Spirited Away” (Vùng Đất Linh Hồn) bước ra khỏi những thước phim hoạt hình và được tái hiện bởi người thật.

Spirited Away (Vùng Đất Linh Hồn) là bộ phim hoạt hình của hãng Ghibli, là niềm tự hào của Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung khi thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar lần thứ 75, cùng nhiều giải thưởng lớn khác.

Bộ phim kể về cô bé Chihiro vô tình lạc vào thế giới huyền bí, nơi các linh hồn và các vị thần cùng tồn tại. Cô bé luôn không ngừng tìm đường trở về thế giới của mình. Chihiro đã trải qua nhiều chuyện ở vùng đất kì lạ đó, đối đầu với những hiểm nguy, gặp gỡ những nhân vật kì lạ.

Những ai đã từng thưởng thức Spirited Away đều sẽ không thể nào quên được câu chuyện huyền bí và thế giới kỳ ảo trong bộ phim của đạo diễn Hayao Miyazaki. Và nay, thế giới ấy sẽ bước ra khỏi những thước phim hoạt hình, được tái hiện lần đầu trên sân khấu Imperial Theatre (Tokyo, Nhật Bản) dưới hình thức nhạc kịch. Vở nhạc kịch được đạo diễn bởi Phó đạo diễn danh dự của Nhà hát Hoàng gia Shakespeare - John Caird. Ông là người đã tạo nên nhiều vở nhạc kịch xuất sắc như Les Misérables (Những Người Khốn Khổ).

Dàn diễn viên của vở nhạc kịch cũng đã được xác nhận. Do thể loại nhạc kịch đặc thù, mỗi vai diễn đều có hai diễn viên đảm nhận để thay phiên nhau, đảm bảo chất lượng vở diễn được tốt nhất.

Đảm nhận vai chính Chihiro là “Idol ngàn năm có một” Hashimoto Kanna và Kamishiraishi Mone. Hashimoto Kanna nổi tiếng với vẻ ngoài xinh xắn, diễn xuất cũng khá tốt qua nhiều tác phẩm như Gintama, Kingdom, Kyou kara Ore wa! (Cặp Bài Trùng)… Kamishiraishi Mone là nữ diễn viên trẻ tiềm năng với diễn xuất ngày một “chín” với những bộ phim thành công như Mãi Mãi Yêu Anh (Love Last Forever)... Kamishiraishi Mone cũng là người đã lồng tiếng cho vai nữ chính của phim hoạt hình Your Name.

Thủ vai Haku là Daigo Kotaro - từng lồng tiếng cho phim hoạt hình Tenki no Ko (Đứa Con Của Thời Tiết). Và Miura Hiroki - diễn viên lồng tiếng, nhạc kịch có tiếng tại Nhật Bản.

Phù thuỷ Yubaba được thể hiện qua diễn xuất của Park Romi và Natsuki Mari. Điều đặc biệt có ý nghĩa là Natsuki Mari chính là diễn viên đã lồng tiếng cho vai diễn này trong bản hoạt hình 20 năm trước.

Lin - người chị gái đã giúp đỡ Chihiro ở nhà tắm - do Sakihi Miyu và Hinami Fu cùng thủ diễn.

Vô Diện (Kanaoshi) do Sugawara Koharu và Tsujimoto Tomohiko thay phiên nhau đảm nhận.

Nhà tắm công cộng kỳ ảo của Spirited Away sẽ được dựng trên sân khấu Imperial Theatre và hứa hẹn sẽ khiến khán giả choáng ngợp. Vở nhạc kịch dự kiến sẽ công diễn trước khán giả Nhật Bản vào năm 2022. Cụ thể, khán giả ở Tokyo sẽ được thưởng thức vở nhạc kịch trong tháng 2 và 3. Sau đó, Spirited Away phiên bản nhạc kịch sẽ đi lưu diễn tại 4 thành phố lớn của Nhật là Osaka, Fukuoka, Sapporo, Nagoya lần lượt vào tháng 4, tháng 5, tháng 6 và tháng 7.