Sức hút của Bong Jae Hyun - nam phụ phim "High School Return Of A Gangster"

HHT - Bong Jae Hyun gây chú ý khi thể hiện diễn xuất ấn tượng trong bộ phim "High School Return Of A Gangster". Nam diễn viên gây thương nhớ nhờ diện mạo điển trai, phản ứng hóa học bùng nổ cùng nam chính Yoon Chan Young.

High School Return Of A Gangster (Đại Ca Đi Học) là dự án phim truyền hình thu hút sự quan tâm của khán giả sau khi lên sóng được 4 tập phim. Bộ phim là câu chuyện giả tưởng xoay quanh người thừa kế băng đảng mafia khét tiếng Kim Deuk Pal bất ngờ bị "đổi hồn" khi cố gắng cứu Song Yi Heon - một học sinh trung học nhảy cầu.

Bong Jae Hyun thủ vai Choi Se Kyung, bạn cùng lớp, có mối quan hệ chặt chẽ với Song Yi Heon (Yoon Chan Young). Choi Se Kyung bề ngoài là học sinh gương mẫu, có điều kiện gia đình khá giả nhưng lại có nội tâm nhiều vết xước. Bong Jae Hyun gây ấn tượng với người xem ở những phân cảnh thể hiện sự lo âu khi đứng trước nguy cơ bị lộ "bản chất", nỗi bất an khi phải đối mặt với người cha bạo hành.

Tương tự với nam chính Yoon Chan Young, Bong Jae Hyun cũng được đánh giá cao ở nét diễn đa dạng cảm xúc, từ thân thiện hóa "cáo già" lưu manh cho tới những khoảnh khắc "hỗn hào" đến bất ngờ. Mỹ nam sinh năm 1999 còn đốn tim nhiều fangirl nhờ ngoại hình điển trai, chuẩn tình đầu sát với nguyên tác.

Bộ phim từng dấy lên làn sóng phẫn nộ khi thông báo lược bỏ yếu tố boylove từ tiểu thuyết nguyên tác. Tuy nhiên, trong những phân cảnh "sánh đôi" của cặp nam chính, khán giả vẫn xuyến xao bởi phản ứng hóa học giữa hai mỹ nam.

Bong Jae Hyun có xuất phát điểm là idol. Anh chàng là giọng ca chính của boyband Golden Child ra mắt năm 2017. Nam idol nhanh chóng lấn sân diễn xuất, từng góp mặt trong một số dự án: 20th Century Boy and Girl (2017), Crash! Insignificant Roommates (2019), Convenience Store Fling (2021), Revenge of Others (2022), Twinkling Watermelon (2023)....

Trước Đại Ca Đi Học, Bong Jae Hyun được fan phim Hàn nhớ đến khi thủ vai phụ Ha Eun Ho trong Twinkling Watermelon (Dưa hấu lấp lánh). Anh chàng ghi điểm nhờ diện mạo ưa nhìn, khả năng sử dụng ngôn ngữ kí hiệu thành thạo.