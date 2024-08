"Suy ngang" với bản hòa giọng của Taeyeon và Sam Smith với "I'm Not The Only One"

HHT - Sam Smith "nhá hàng" về màn kết hợp với Taeyeon trong "I'm Not The Only One" cùng dòng chữ "This Friday" (Thứ Sáu này), nên fan đều đinh ninh chờ 30/8 sẽ được nghe nhạc. Nào ngờ, bản thu lại được phát hành vào chiều 29/8.

I'm Not The Only One là ca khúc đầu tay, một trong những bản hit lớn của sự nghiệp Sam Smith. Nhân kỷ niệm 10 năm tuổi, Sam Smith đã tung ra phiên bản kết hợp với Taeyeon - một màn hợp tác khiến fan toàn cầu ngỡ ngàng và không thể ngờ tới.

Taeyeon thể hiện bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh, thể hiện hoàn hảo sự day dứt, da diết của ca khúc. Cô và Sam Smith hòa âm hợp không tưởng, tạo nên âm sắc "dát vàng lỗ tai" người nghe. Khán giả vừa "suy" vừa "lụy" phiên bản kết hợp này của I'm Not The Only One: "Xuất sắc", "Taeyeon chưa kết hôn nhưng cổ hát như li dị 7 lần", "Chị hát như vừa li hôn 7 lần, bị bồ đá 13 lần và có 20 đứa con phải nuôi"...

Nói về lần kết hợp này, Sam Smith cho biết: "Tôi vô cùng xúc động trước tình yêu mà người hâm mộ Hàn Quốc dành cho âm nhạc của tôi, trong đó có cả "I'm Not The Only One". Để đáp lại tình cảm ấy, tôi đã nhờ Taeyeon thể hiện phiên bản tiếng Hàn của "I'm Not The Only One". Tôi biết ơn và hạnh phúc khi Taeyeon tham gia với giọng hát tuyệt vời của cô ấy".

Về phía Taeyeon, cô cũng không giấu được niềm vui khi được góp giọng trong dự án kỷ niệm 10 năm phát hành album của Sam Smith: "Không có lý do gì để mình từ chối hợp tác với Sam Smith. Sam Smith không chỉ nổi ở Hàn Quốc mà còn trên toàn cầu. Tôi lấy làm vinh dự. Đó là một trải nghiệm mới mẻ và đặc biệt khi tôi được hát một ca khúc mà mình thích bằng tiếng Hàn".

Màn "đánh úp" khán giả này của Sam Smith và Taeyeon cũng nhận về sự đón nhận lớn của công chúng. I'm Not The Only One bản mới tiến thẳng vào Melon Top 100.