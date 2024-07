Taecyeon lần đầu đóng phim boylove, danh tính "nửa kia" khiến fan gật gù

HHT - Thông tin về dự án màn ảnh mới nhất của "nam thần" Taecyeon (2PM) liên quan đến đề tài boylove khiến nhiều người hâm mộ háo hức mong đợi. Đặc biệt, bạn diễn lần này của nam nghệ sĩ cũng nhận được phản hồi tích cực từ phía khán giả.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Taecyeon sẽ góp mặt trong một bộ phim boylove. Ngay sau đó, phía Netflix - "thầu chính" của dự án này đã nhanh chóng xác nhận thông tin trên, hé lộ tên của bộ phim là SoulMate, đồng thời cho biết bạn diễn của anh sẽ là nam diễn viên Nhật Bản Hayato Isomura.

Nếu như Taecyeon đã chứng minh được sự "đa-zi-năng" của bản thân khi kế hoạch chuyển hướng từ idol K-Pop sang diễn viên của anh được đánh giá cao qua các vai diễn trong Dream High, Blind, Vincenzo... thì Hayato Isomura cũng "không kém cạnh" khi sở hữu sự nghiệp đồ sộ với những "cú hit" như: Alice in Borderland, Kinou nani tabeta?, Kamen Rider.

Netflix còn "nhá hàng" first look của SoulMate với dòng caption: "Điều gì có ý nghĩa với bạn sẽ tìm thấy bạn". Trong bức ảnh first look, Taecyeon và Hayato Isomura ngồi tựa vào nhau với ánh nhìn xa xăm trong nền trời hoàng hôn không khỏi khiến trí tưởng tượng người hâm mộ "vẽ" ra hàng chục kịch bản lãng mạn dành cho cặp đôi này.

Bộ phim SoulMate có cốt truyện theo chân chàng trai trẻ là Ryu Narutaki (Hayato Isomura) rời Nhật Bản để đi đến những vùng đất xa lạ và tình cờ được võ sĩ Johan Hwang (Taecyeon) cứu sống. Bánh răng của định mệnh đã bắt đầu từ đó, hai người đàn ông nảy sinh tình cảm trong 10 năm gắn bó với nhau qua những chặng đường đời.

SoulMate với sự chắp bút và đạo diễn bởi Shunki Hashizume được kỳ vọng sẽ tạo ra một thế giới với những mối liên kết kỳ lạ được giao thoa bởi những vùng miền văn hóa, sắc tộc khác nhau. Điều đó cho thấy việc lựa chọn Taecyeon và Hayato Isomura làm cặp diễn viên chính giữa bối cảnh thủ đô Berlin, Đức chính là dụng ý đáng mong chờ của đội ngũ sản xuất phim.

Taecyeon cho biết với tư cách là một diễn viên, anh mong muốn được khám phá những khía cạnh mới của bản thân thông qua những vai diễn và thể loại anh chưa từng thử trong sự nghiệp. Sau khi đọc qua kịch bản SoulMate, nam diễn viên nhận xét đây là một kịch bản có chiều sâu, với những nỗi đau của nhân vật khiến anh ám ảnh và hứng thú.

Bị hấp dẫn bởi nhân vật Hwang Johan, Taecyeon tiết lộ: "Tôi đang tiếp tục chế độ ăn kiêng và luyện tập đấm bốc mà tôi đã bắt đầu trước khi quay phim; đó là việc tôi đang nỗ lực khắc họa nhân vật Johan một cách chân thành nhất nên hy vọng khán giả cũng sẽ mong chờ vào bộ phim".

Bạn diễn Hayato Isomura cũng dành cho Taecyeon những "lời khen có cánh" như: "Làm việc với Ok Taec-yeon thật truyền cảm hứng; sức quyến rũ của anh ấy khiến tôi cảm thấy cuốn hút hơn nữa trong việc thể hiện diễn xuất." Hiện Soulmate đang trong giai đoạn hậu kỳ và dự kiến sẽ sớm được ra mắt trong thời gian tới trên nền tảng Netflix.