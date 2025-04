Tân Binh Toàn Năng 2025: Phúc Nguyên hát hay nhảy đẹp, khiến SOOBIN ngỡ ngàng

HHT - Màn thể hiện "10 điểm" của thí sinh Nguyễn Thanh Phúc Nguyên trong tập 1 "Tân Binh Toàn Năng 2025" khiến Tóc Tiên lẫn SOOBIN đều bất ngờ.

Nguyễn Thanh Phúc Nguyên sinh năm 2005, quê ở Lâm Đồng. Trong "chiếc CV" nộp về cho ban tổ chức, Phúc Nguyên khẳng định thế mạnh của mình nằm ở vocal (giọng hát). Xuất hiện tại sân khấu của Tân Binh Toàn Năng 2025, trai đẹp Gen Z gây ấn tượng với gương mặt thư sinh, vóc dáng cao ráo 1m75 và thái độ điềm tĩnh. Đặc biệt, thành tích của Phúc Nguyên trong Top 100 cũng thuộc hàng cao ngất - 2037 điểm.

Trong tập 1 của Tân Binh Toàn Năng vừa lên sóng, Phúc Nguyên để lại ấn tượng đặc biệt đối với khán giả. Khi nhìn vào profile của anh chàng, "chị đẹp" Tóc Tiên đã bình luận dí dỏm: "2005, tốt quá. 20 tuổi, trẻ măng. Nhân tố này chắc chắn sẽ gây bất ngờ".

Tại vòng loại Top 30, Phúc Nguyên thể hiện siêu hit của Justin Bieber - As Long As You Love Me. Nam thí sinh nhận được cái gật đầu từ Tóc Tiên bởi màn thể hiện mượt mà. Phúc Nguyên có chất giọng cao, dày và biết cách tạo điểm nhấn cho phần thi bằng cách đệm thêm đàn guitar.

Chưa dừng lại ở đó, Phúc Nguyên còn khiến các giám khảo và 2 nhà sản xuất Toàn Năng bất ngờ với màn "xé túi mù" tiết mục nhảy Đậm Đà ngay sau phần thi hát. Cú twist này khiến "anh tài" SOOBIN bất ngờ: "Là sao, là sao em?!!!". Biểu cảm "ú òa" lẫn thích thú của nam ca sĩ khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả. Màn trình diễn của Phúc Nguyên được đánh giá cao, anh chính thức lọt Top 30 của Tân Binh Toàn Năng 2025.

Dù lowkey trên mạng xã hội và là một gương mặt mới hoàn toàn đối với khán giả đại chúng, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên vẫn nhận về nhiều "ngôi sao hy vọng" từ netizen. Đa số netizen nhận định, Phúc Nguyên có nhiều gạch đầu dòng nổi bật: Hát hay, nhảy tốt, visual sáng và biết chơi nhạc cụ. Đặc biệt, khía cạnh performance (biểu diễn) - tiêu chí hàng đầu của Tân Binh Toàn Năng - cũng là một thế mạnh của Phúc Nguyên.

Chính vì thế, Phúc Nguyên có khả năng tiến sâu trong show, nếu tiếp tục giữ vững phong độ tài năng và màu sắc cá nhân. Bên cạnh đó, lối nói chuyện điềm đạm, nhẹ nhàng của anh bạn sẽ trở thành điểm cộng trong dàn thí sinh cá tính của Tân Binh Toàn Năng 2025.