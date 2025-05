Tân Binh Toàn Năng: Duy Khánh tiết lộ mối quan hệ với Phi Long, Minh Quân

HHT - "Anh tài" Duy Khánh tiết lộ từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên cho Phi Long tại "Người Hùng Tí Hon" mùa 2, bật cười khi nhớ lại kỉ niệm “đổi vai” thầy trò với tân binh Minh Quân.

Mới đây, “anh tài” Duy Khánh vừa chia sẻ trên kênh broadcast cá nhân về cơ duyên với hai tân binh Phi Long và Minh Quân tại chương trình Người Hùng Tí Hon năm 2016.

“Bé Thu” hoài niệm về những lần Phi Long đòi chở đi ăn gà rán, xúc động khi chứng kiến cậu học trò ngày nào giờ đã trưởng thành: “Nhanh thật… 9 năm rồi. Mới ngày nào còn bé xíu, suốt ngày đòi chú Khánh chở đi ăn gà rán. Bây giờ xem mới thấy bạn ấy lớn phổng phao và trưởng thành hơn rất nhiều luôn”.

Khác với Phi Long là “học trò ruột”, Minh Quân tuy không chung đội nhưng vẫn quen biết với Duy Khánh nhờ thường xuyên gặp gỡ và được chú hướng dẫn phong thái biểu diễn trên sân khấu. Năm 2024, cả hai bất ngờ tái ngộ trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nhưng đổi vị trí cho nhau: Minh Quân là thầy dạy vũ đạo cho "học trò" Duy Khánh.

Duy Khánh hài hước chia sẻ: “Hồi đó Khánh có thỉnh thoảng gặp Minh Quân và hướng dẫn phần biểu diễn cho Quân thôi. Quân luôn lễ phép: con chào chú Khánh. 9 năm sau, Quân lại là biên đạo tiết mục Think Of You của chú Khánh và chú Khánh gọi quân bằng ‘thầy’”.

Người hâm mộ bày tỏ sự thích thú với mối duyên đặc biệt của ba chú cháu, đặt thêm "ngôi sao hy vọng" vào phần thể hiện của Phi Long và Minh Quân tại Tân Binh Toàn Năng trong thời gian tới: “Ỏ đáng yêu thế”, “Vậy là tôi sẽ theo dõi thêm về Phi Long và Minh Quân nữa, biết các cháu của chú Khánh thì thấy đó càng là tín hiệu của vũ trụ”,...

Phi Long và Minh Quân đều có xuất phát điểm là thành viên của lớp B nhờ những màn “bung skill” ấn tượng ở buổi tuyển chọn offline. Tuy nhiên, Phi Long sau kỳ sát hạch 1 đã tụt xuống hạng C vì phần trình diễn chưa đạt được kỳ vọng của ban giám khảo.

Dù nỗ lực luyện tập ở những vòng sát hạch sau nhưng vẫn chưa được thăng hạng, anh nghẹn ngào chia sẻ: “Em cũng đã cố gắng để cải thiện nhưng em nghĩ em sẽ cần phải làm tốt hơn nữa để có thể thay đổi được màu áo của mình”.

Minh Quân vẫn giữ vững phong độ sau 4 kỳ sách hạch. Kể từ khi chương trình phát sóng, trai đẹp không chỉ gây ấn tượng bởi visual “sắc nét”, vũ đạo cuốn hút mà còn khả năng gắn kết, hướng dẫn đồng đội. Tại vòng sát hạch 4, ban giám khảo công nhận sự tận tâm của Minh Quân dành cho nhóm: “Có thể thấy Quân đã giúp các bạn luyện tập rất nhiều. So với những màn trình diễn trước thì đây là màn trình diễn khiến tôi cảm thấy thoải mái và hài lòng nhất”.

Sự nỗ lực của Minh Quân (Wonbi) cũng được công nhận khi anh chính thức được thăng hạng vào lớp A danh giá, sau 3 tập "dậm chân" tại lớp B.