Tân Binh Toàn Năng tập 5: 6 thí sinh bị loại, khán giả yêu cầu mở vote gấp?

HHT - Sau màn rời nhà chung đầy tiếc nuối của 6 thí sinh "Tân Binh Toàn Năng" tập 5, người hâm mộ đã mong muốn BTC mở bình chọn để được "cứu" pick (lựa chọn) của mình.

Bốn nhóm đối đầu trực tiếp

Trong tập 5 Tân Binh Toàn Năng, 28 thí sinh giữ nguyên đội hình cũ và đối đầu trực tiếp với nhau. Đề bài của bốn nhóm là trình diễn trọn vẹn Beautiful Girl và Thu Cuối. Việc phân chia line hát trở thành “cuộc chiến ngầm” khi mỗi tân binh đều khao khát cơ hội thể hiện bản thân, đạt được sự công nhận từ dàn BGK. Điều này dẫn đến việc bất đồng quan điểm giữa các thí sinh.

Lê Bin Thế Vĩ không đồng tình với ý kiến của Phạm Văn Tâm: “Tâm đang lớp A, chỉ cần hoàn thành tốt phần của mình hoặc nhỉnh hơn một chút xíu để có thể giữ được hạng A thôi, nên nhường lại những spotlight cho anh em khác”.

Nhóm 4 chưa nhận được phản hồi tích cực từ các HLV và BGK. Trong quá trình luyện tập, tân binh "vé vàng" Đoàn Văn Chung gặp nhiều khó khăn vì "mất gốc" vũ đạo: “Mỗi lần học lớp nhảy mình vẫn có một nỗi sợ, sợ ảnh hưởng đến cả nhóm”. Trong khi đó, nhóm 1 gặp khó khăn nhiều về giọng hát vì có nhiều thành viên không có kỹ năng thanh nhạc tốt.

Nhóm 2 dù vướng nhiều lỗi khi luyện tập nhưng đã có sự bứt phá ngoạn mục trên sân khấu, nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Nhóm 3 có tận ba tân binh hạng D - đang ở vòng nguy hiểm nên đối diện với nhiều áp lực nhất. "Cộng tươi" Trung Anh cảm thấy bế tắc: “Quá khó đối với em, em vẫn chưa tìm ra được cách để thực sự đẩy nhanh quá trình luyện tập, em chỉ đang cố càng nhanh càng tốt”.

Kết quả gây tranh cãi?

Tại kỳ sát hạch số 4, chỉ có một nhóm xếp hạng cao nhất được an toàn, ba nhóm còn lại đều rơi vào vòng nguy hiểm. Chung cuộc, nhóm 1 là nhóm an toàn duy nhất của kỳ sát hạch thứ 4, ba nhóm còn lại phải bước vào vòng nguy hiểm, chỉ có Hồ Đông Quan, Phạm Văn Tâm và Bạch Hồng Cường là ba tân binh "ngoại lệ" được an toàn, tất cả tân binh còn lại đều nguy hiểm.

Sau những giây phút hồi hộp chờ đợi, ban giám khảo đã đưa ra quyết định đầy khó khăn. 6 tân binh phải nói lời chia tay với chương trình là Vũ Nam Minh, Đoàn Văn Chung, Ngô Hoàng Bảo Châu, Phan Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Việt Hoàng và Hồ Quang Thủ.

Kết quả này khiến khán giả xôn xao. Đặc biệt, Văn Chung, Nam Minh, Bảo Châu, Việt Hoàng là pick (lựa chọn) của "hội chị em". Văn Chung có giọng hát tốt, phong thái tự tin và giữ được phong độ ổn định. Trong khi đó, Nam Minh đã phải vượt qua nhiều khó khăn để có thể bắt đầu hành trình tại Tân Binh Toàn Năng 2025. Đa số tỏ ra tiếc nuối với màn rời nhà chung này, không ít người hâm mộ còn mong muốn BTC mở vote ngay lập tức để được "cứu" thí sinh yêu thích của mình.

Trước nhiều luồng ý kiến trái chiều về câu chuyện loại Đoàn Văn Chung, đại diện NSX cho biết: “Từ thời điểm đầu tiên Chung vào nhà chung đến bây giờ, bạn không có sự khác biệt quá lớn. Phong cách và hào quang của bạn không phù hợp với hình tượng một thần tượng. Điểm này đặc biệt khó thay đổi ở Chung”.

Giám khảo S.T Sơn Thạch lý giải việc Đoàn Văn Chung được vé vàng trực tiếp vào Top 30 vì ở buổi casting, nam thí sinh thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ. “Sự quyết tâm đó của Văn Chung không còn ở kỳ sát hạch 4” - nam ca sĩ nói thêm.