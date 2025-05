Tân Binh Toàn Năng: Tóc Tiên, SOOBIN nhận xét gì về "gà chiến" Cường Bạch?

HHT - Tham gia "Em Xinh Say Hi", dàn nghệ sĩ "tài sắc vẹn toàn" khiến fan mê mẩn. Bên cạnh đó, câu chuyện tình yêu với "nửa kia" cũng được khán giả đặc biệt quan tâm.

HHT - Trong highlight tập 1 Em Xinh "Say Hi", Miu Lê tiết lộ hợp tuổi lấy chồng với những người sinh năm 1995, 1996 khiến netizen càng có căn cứ chắc chắn cô đang hẹn hò cùng TikToker Nam Vlog.

HHT - Trong đoạn clip nhá hàng tập 1 Em Xinh "Say Hi", khoảnh khắc Miu Lê thẳng thừng "xanh lá" Orange vì không hợp tuổi khiến netizen cười nghiêng ngả. Miu Lê còn cho biết sẽ chủ động xin loại nếu về chung đội với Mộng Cam.

HHT - Drama về ồn ào tình cảm giữa ca sĩ Jack - J97 và diễn viên Thiên An có thêm tình tiết mới. Phía ca sĩ Jack - J97 cho biết đơn kiện của anh đối với Thiên An đã được Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thụ lý giải quyết vào ngày 20/5/2025.