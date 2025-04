Tạo hình một thời viral khiến netizen nhầm thành Kim Seon Ho, Trấn Thành nói gì?

HHT - Tạo hình của Trấn Thành trong phim "Cua Lại Vợ Bầu" bất ngờ viral trở lại. Netizen cho rằng anh là "song sinh thất lạc" với Kim Seon Ho - diễn viên thủ vai nam chính của bộ phim "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt".

Xuất hiện ở hồi 3 trong bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines), diễn viên Kim Seon Ho thủ vai Park Chung Seop, một chàng hoạ sĩ hướng nội, "nói ít làm nhiều", luôn dành những hành động tinh tế, tình cảm cho Geum Myeong (IU thủ vai) - con gái lớn của Gwan Sik và Ae Sun .

Thế nhưng ngay từ khi ra mắt, tạo hình lúc đầu của Kim Seon Ho bị đánh giá là "già", không hợp với nữ chính. Theo đó, anh diện những bộ trang phục giản dị, đeo kính, để mái tóc dài xoăn, nuôi râu và luôn xuất hiện với nét mặt rầu rĩ, thiếu sức sống.

Bên cạnh bàn luận về phim, nhiều netizen cũng hào hứng khi phát hiện tạo hình của Kim Seon Ho bất ngờ trông rất giống với vai diễn Hồ Trọng Thoại (phim Cua Lại Vợ Bầu) do Trấn Thành đóng trước đó. Trong phim, ông xã Hari Won được xây dựng hình tượng là một chàng trai khù khờ, đầu tóc xoăn tít, đeo cặp kính gọng đen và để râu.

Không chỉ giống nhau về ngoại hình, cả hai vai diễn do Kim Seon Ho và Trấn Thành đảm nhận còn có nét tương đồng trong tính cách: Dù không đẹp chăm chút về ngoại hình nhưng cả hai đều rất chân thành trong tình yêu. Chính điều này khiến cho hai nhân vật để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả hài hước cho rằng Trấn Thành đã giấu fan, âm thầm sang Hàn Quốc đóng phim. Trước tốc độ viral của những tấm ảnh "như hai giọt nước" với nam diễn viên người Hàn, đạo diễn phim Mai đã bất lực lên tiếng: "Tôi không đóng phim Hàn Quốc, tôi chỉ có vợ Hàn Quốc". Trấn Thành còn hài hước cho rằng mình chỉ đẹp giống trai Hàn Quốc thôi chứ không phải là Kim Seon Ho mà mọi người đang tìm. Dẫu vậy, một bạn khán giả lại thích thú trêu chọc "Kim Seon Ho Việt Nam": "Giống cái mặt nhưng khác cái bụng, nhìn tổng thể là phân biệt được liền" khiến nam MC "xịt keo".