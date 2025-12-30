Tarot tuần này: Kim Ngưu không ngại thử thách, Xử Nữ "xé nháp" khởi động năm mới

HHTO - Tuần này đánh dấu sự kiện nhiều cung Hoàng đạo kết thúc một chu kỳ cũ và bắt đầu giai đoạn mới. Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương có xu hướng chăm chỉ và tập trung vào giải quyết công việc, những vướng mắc, chướng ngại trong tuần này. Những tình huống này chỉ là những vật cản, tình huống tạm thời. Nếu thấy quá khó khăn, hãy tin tưởng rằng giai đoạn này sẽ chóng qua.

Trực giác và khả năng “nhìn thấu” một ai đó, một sự việc nào đó của Bạch Dương trong tuần này trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy tin tưởng vào trực giác, khả năng phán đoán, nhìn nhận tình huống của bản thân trong tuần này nhé!

Kim Ngưu

Kim Ngưu có thể đang cố gồng gánh một vấn đề nào đó và muốn tự giải quyết, không chia sẻ cho bất kỳ ai. Thậm chí nếu có người hỏi, Kim Ngưu cũng có khả năng tỏ ra mọi thứ vẫn ổn và trong tầm kiểm soát, mặc dù thực tế có ra sao. Kim Ngưu có thể có một bài học nào đó trong giai đoạn này và cuối cùng sẽ có nhận thức khác.

Một dịp nghỉ lễ, nghỉ ngơi đang chờ đợi Kim Ngưu. Một số Kim Ngưu có thể hơi lì lợm không chịu thay đổi trong một vấn đề nào đó. Một số Kim Ngưu khác có thể gặp một người cứng đầu không kém, không chịu chấp nhận thỏa hiệp.

Song Tử

Song Tử có thể biết mình nên thay đổi nhiều hơn trong giai đoạn này, cần thoát vòng lặp an toàn hoặc mạnh dạn tiến đến mục tiêu mới. Tuy nhiên tâm thế chần chừ vẫn còn níu chân. Song Tử cũng đang trong giai đoạn có nhiều lợi thế, thời gian để thong thả, rủng rỉnh về tiền bạc; nhưng hãy nhớ rằng điều này không thể kéo dài mãi.

Hãy sẵn sàng để đối diện với những vấn đề mà Song Tử dường như cũng đã cảm nhận được ở ngay trước mắt, nhưng lại muốn né tránh nhiều hơn. Hãy nhớ rằng chỉ khi nào có đủ sức mạnh tinh thần và thái độ bình tĩnh thì Song Tử mới có thể đi qua giai đoạn đầy biến động này.

Cự Giải

Cự Giải dường như đang chờ đợi những kết quả, thành tựu hoặc những chuyển đổi đang đến trong giai đoạn sắp tới. Dù hiện tại có thể Cự Giải đang có cảm giác như chờ đợi rất lâu và mệt mỏi nhưng hãy yên chí cho những dấu hiệu “sang trang” sắp tới.

Cự Giải cũng có thể sẽ có một cuộc hành trình dài: đi đâu đó bắt đầu cuộc sống mới, tập luyện để xây dựng cơ thể, một cuộc khám phá tìm hiểu về mặt tâm trí, một mối quan hệ,... Cự Giải sẽ thông suốt, sáng tỏ hơn khi dần đến cuối chặng hành trình.

Sư Tử

Sư Tử tuần này có được trạng thái ổn định hoặc cân bằng. Nhưng đôi khi, sự cân bằng và yên ả này cũng thực sự chỉ diễn ra ở bề mặt. Tuy nhiên, dẫu sao đi nữa, những lối đi mới, cơ hội, sự đổi thay đang dần trở nên rõ ràng hơn.

Sư Tử có thể dành thời gian yên bình này để chuẩn bị cho chặng hành trình tiếp theo. Sư Tử sẽ sớm nhận được cảnh báo, chỉ điểm, mách nước nào đó từ bạn bè, người thân, người quen. Ngoài ra, nên cẩn thận với việc chia sẻ và giữ bí mật. Những bí mật này có thể mang tới cơ hội, nhưng cũng có thể là những diễn biến khó lường.

Xử Nữ

Xử Nữ đang ở trong một giai đoạn chuyển giao. Cái xấu, cái cũ chưa qua đi; cái tốt cái mới đang trên đường tới. Tuần này Xử Nữ nên thả lỏng tâm trạng, không nên áp lực bản thân nếu một mong đợi, kỳ vọng, kế hoạch nào đó không thành. Việc áp lực bản thân đôi khi cũng dẫn đến sự chán chường, nghi ngờ, khiến tâm trạng của Xử Nữ dễ đi xuống dốc.

Dần về cuối tuần, cũng là đầu năm mới, Xử Nữ có thể có những kế hoạch mới hoặc đây chính là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu những dự định quan trọng. Xử Nữ sẽ cảm thấy tràn đầy ý tưởng, niềm vui, sự tự tin cho chu kỳ mới. Chuyện cũ coi như xé nháp và lấy lại năng lượng để có thể khởi động giai đoạn tiếp theo.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo