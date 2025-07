Tarot tuần này: Nhân Mã suy tính thông minh, Bảo Bình dễ gặp rắc rối khó gỡ

HHT - Bài Tarot và bài trà sẽ bật mí khía cạnh tình cảm lẫn công việc, sự kiện nào dành cho cho các cung Hoàng đạo tuần này? Cung Hoàng đạo nào cần cư xử khéo kéo để tránh hiểu lầm? Cung Hoàng đạo nào dễ bị cuốn vào rắc rối?

Thiên Bình

Mọi việc có thể sẽ yên ả hơn trong tuần này với Thiên Bình. Điều Thiên Bình cần làm là tập trung cho công việc mà không chểnh mảng. Có nhiều thứ dường như đang chờ đợi Thiên Bình giải quyết. Một số nỗi lo kiểu “thần hồn nát thần tính” sẽ khiến Thiên Bình nhận ra mình đang lo những thứ không đâu. Nhưng một số vấn đề tới thời điểm buộc Thiên Bình phải giải quyết và đưa ra lựa chọn. Đây là thời điểm để thoát khỏi những tình trạng không mong muốn khiến Thiên Bình cảm thấy trì trệ hoặc mắc kẹt lại.

Thiên Yết

Tuần này, Thiên Yết có thể cảm thấy buồn bã thất vọng ở một số khía cạnh trong cuộc sống và nguyên do dẫn đến thì đã cộng hưởng từ nhiều vấn đề xuất phát từ lâu. Tuần này là “thời điểm vàng” để Thiên Yết dứt khoát triệt để khỏi những vấn đề vướng mắc từ lâu. Bất kể vấn đề đến từ công việc, tình cảm, bạn bè, đời sống hay các mối quan hệ… Một vài Thiên Yết có thể nhận được một khoản tiền do may mắn trúng giải hoặc được nhận tiền thừa kế, hoàn thuế…

Nhân Mã

Nhân Mã có thể có những suy tính thông thái trong tuần này, nhất là khi đang có những vướng mắc, trở ngại cần phải giải quyết. Sự nhanh nhạy của Nhân Mã có thể giúp xử lý nhanh tình huống, miễn Nhân Mã không bỏ qua vấn đề nhìn nhận thấu đáo thêm về hậu quả của mỗi hành động. May mắn là Nhân Mã có thể tìm ra chìa khóa để giải quyết vấn đề trong tuần này, dù vấn đề nằm ở công việc hay tình cảm.

Ma Kết

Ma Kết có những bước tiến mới trong học tập, công việc, sự nghiệp và thành tựu trong tuần này. Tài chính trong tuần này cũng có những tín hiệu gia tăng. Giờ là thời điểm cân nhắc xem nên đi những bước nào tiếp theo. Một số Ma Kết có thể sẽ thay đổi công việc, đảm nhận một chức vụ mới,... Trong giai đoạn này cũng cẩn thận việc giữa bạn và người khác dễ xảy ra hiểu lầm trong hành động hoặc lời nói.

Bảo Bình

Trong tuần này khả năng Bảo Bình có thể bị cuốn vào một số rắc rối liên quan đến một ai đó có quyền lực, tuy nhiên lại ngạo mạn mà bạn không nên cố đối đầu. Thay vào đó hãy thử những biện pháp khéo léo hơn. Những điều Bảo Bình mong muốn có thể không thực hiện được, hay tình hình không kiểm soát được theo ý Bảo Bình muốn. Dù vậy, hãy kiên trì và giữ cho mình một cái đầu lạnh, rồi mọi thứ sẽ khởi sắc hơn.

Song Ngư

Song Ngư có thể có khá nhiều cuộc tụ họp, hội ngộ bạn bè hoặc những bữa tiệc, sự kiện cần di chuyển, ăn uống trong tuần này. Một số Song Ngư có thể liên lạc lại với bạn bè hoặc người cũ. Tuy nhiên cần lưu ý đến vấn đề sức khỏe của bạn. Hãy đảm bảo lịch trình sinh hoạt điều độ cũng như đi ngủ sớm để tránh đổ bệnh. Vấn đề túi tiền cũng cần lưu tâm. Hãy có trách nhiệm hơn trong vấn đề chi tiêu trong tuần này. Mặt khác nếu cần lời khuyên, Song Ngư có thể tìm được một lời khuyên chất lượng từ một cố vấn đáng tin cậy.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo