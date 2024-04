Taylor Swift chưa tha thứ, dằn mặt Kim Kardashian lẫn Kanye West trong album mới

HHT - Taylor Swift vừa phát hành album kép "The Tortured Poets Department". Trong 31 ca khúc, "thanK you aIMee" và "Cassandra" được cho là lời đáp trả của nữ ca sĩ gửi đến Kanye West và Kim Kardashian vì những hận thù trong quá khứ.

Với ca khúc thanK you aIMee, những chữ cái in hoa trong tựa đề bài hát khi ghép lại sẽ thành chữ "KIM". Taylor Swift khơi lại mối bất hòa với vợ cũ Kanye West khi hát: "Cô luôn cố gắng phá hoại khi tôi đang xây dựng sự nghiệp của mình. Tôi không thể tha thứ cho việc cô khiến tôi muốn hét lên giữa bầu trời đêm". Nữ ca sĩ tiếp tục đá xéo: "Tôi không nghĩ cô đã thay đổi tính nết. Vậy nên, tôi thay đổi tên của cô hay bất kỳ manh mối xung quanh. Và một ngày nào đó, con cô sẽ về nhà và ngân nga ca khúc mà chỉ chúng ta biết nó viết về cô".

Mối bất hòa giữa bộ ba bắt nguồn từ việc Kim Kardashian công bố đoạn ghi âm (được cho là đã chỉnh sửa) giữa Kanye West và Taylor Swift liên quan tới lời bài hát Famous gây tranh cãi. Điều này khiến giọng ca Look What You Made Me Do bị tẩy chay nặng nề trong khoảng thời gian giữa năm 2016. "Chưa bao giờ tôi suy sụp tinh thần như vậy. Tôi chuyển đến một quốc gia khác, không rời căn nhà thuê trong một năm", Taylor sau đó chia sẻ lại chuyện này trên tạp chí.

Nữ ca sĩ tiếp tục thể hiện sự tức giận trong ca khúc Cassandra: "Lúc cố gắng hủy hoại tôi, mấy người hào hứng lắm. Đến khi sự thật sáng tỏ, lại chẳng ai nói gì. Các người lấp đầy căn phòng tôi bằng rắn độc. Nhưng giờ thì sao? Mọi người đã tin tôi chưa?".

Hai ca khúc đang nhanh chóng viral trên các trang mạng xã hội. Nhiều Swifties cũng đổ vào tài khoản cá nhân của Kanye và Kim để chỉ trích họ. Không ít người còn mỉa mai Kim Kardashian với cái tên "aLMee". Mặc dù vậy, giống như mọi lần, "nữ hoàng thị phị" vẫn tỏ ra không bận tâm.

Việc Taylor bất ngờ "dằn mặt" Kanye và Kim không phải là không có nguyên do. Vào tháng 2 năm nay, Kanye West đã phát hành ca khúc Carnival và nhắc lại drama ngày trước: "Tôi đã tạo ra 6 Taylor Swift". Hai ca khúc có thể xem là lời đáp trả của ngôi sao nhạc Pop đối với những chuyện đã qua.

Album The Tortured Poets Department vẫn đang tiếp tục càn quét các bảng xếp hạng và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Đây là album có lượt nghe trong một ngày cao nhất trên Spotify, Amazon Music từ trước tới giờ và là album nhạc Pop được nghe nhiều nhất trong ngày đầu phát hành trên Apple Music. Theo Hits Daily Double, album được dự đoán sẽ mở màn với 2 triệu đơn vị tại Hoa Kỳ, xác nhận con số kỷ lục trong sự nghiệp của Taylor Swift.