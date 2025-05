Taylor Swift hé lộ quyết định bất ngờ đối với album "reputation" (Taylor's Version)

HHT - Taylor Swift chính thức giành lại toàn bộ 6 album đầu tay, đánh dấu chiến thắng lịch sử sau cuộc đấu tranh bản quyền kéo dài. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng đã có một vài chia sẻ về dự án "reputation" (Taylor's Version), một album đã được người hâm mộ trông ngóng bấy lâu.

Taylor Swift đã thành công mua lại toàn bộ bản quyền (master recordings) của sáu album đầu tiên trong sự nghiệp lừng lẫy của cô từ công ty Shamrock Holdings. Theo Billboard, thương vụ này có giá trị lên tới 360 triệu USD (tương đương hơn 9,3 nghìn tỷ đồng), đánh dấu một chiến thắng vang dội sau hành trình 6 năm không ngừng đấu tranh của nữ ca sĩ.

Đây không chỉ là một giao dịch tài chính khổng lồ mà còn là kết thúc có hậu cho cuộc chiến cam go về quyền sở hữu nghệ thuật của Taylor Swift. Trước đó, các bản thu âm gốc cho 6 album đầu tay của cô đã bị chuyển nhượng mà không có sự đồng thuận.

Giọng ca Anti Hero đã cố gắng mua lại các bản ghi âm của mình nhưng bất thành. Sau đó, Taylor Swift đã quyết tâm thực hiện dự án thu âm lại các sản phẩm trước đó với nhãn Taylor's Version và giờ đây, cô đã nắm giữ hoàn toàn những đứa con tinh thần của mình.

Trong lá thư tay đầy cảm xúc gửi người hâm mộ, Taylor Swift không giấu nổi niềm hạnh phúc tột độ. Cô chia sẻ rằng bản thân đã bật khóc vì sung sướng và khẳng định một cách mạnh mẽ: "Mọi bản nhạc tôi từng sáng tác giờ đây đều thuộc về tôi". Đối với nữ ca sĩ, đây là "giấc mơ lớn nhất đã thành hiện thực", đánh dấu sự đoàn tụ trọn vẹn với nghệ thuật mà cô đã dành cả đời để cống hiến.

Bên cạnh đó, điểm nhấn gây bất ngờ trong bức thư chính là việc Taylor Swift đã hé lộ về tương lai củaalbum reputation (Taylor's Version). Cô thẳng thắn thừa nhận: "Tôi thậm chí còn chưa thu âm lại một phần tư của nó". Điều này khiến các Swifties cảm thấy hụt hẫng vì album reputation (Taylor's Version) là dự án được trông ngóng nhiều nhất từ nữ ca sĩ trong những năm qua.

Trong bức thư, Taylor Swift giải thích lý do trì hoãn reputation (Taylor's Version) là vì album này quá đặc biệt, gắn liền với một giai đoạn đầy thử thách trong cuộc đời cô. Giọng ca Look What You Made Me Do cảm thấy khó khăn khi tái hiện những cảm xúc phức tạp của sự "thách thức, khao khát được hiểu trong khi cảm thấy bị hiểu lầm, sự hy vọng trong lúc tuyệt vọng".

Thậm chí, nữ ca sĩ chia sẻ rằng đây là album duy nhất trong 6 album khiến cô nghĩ rằng không thể cải thiện bằng cách thu âm lại. Dù vậy, Taylor Swift vẫn úp mở về khả năng ra mắt các ca khúc được sáng tác trong giai đoạn thực hiện album reputation nhưng chưa từng được phát hành trong tương lai.