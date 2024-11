Taylor Swift song ca cùng Gracie Abrams tại The Eras Tour: Sắp có Sabrina Carpenter thứ hai?

HHT - Taylor Swift thể hiện ca khúc "us." cùng Gracie Abrams trên sân khấu "The Eras Tour" tại Canada sau khi ca khúc nhận được đề cử tại Grammys 2025.

Taylor Swift chính thức mang The Eras Tour tới "đất nước lá phong đỏ" Canada. Với 9 đêm diễn tại thành phố Toronto và Vancouver, sự kiện dự kiến thu hút gần 500 nghìn khán giả tham dự. Đây là chặng diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn "tỷ đô" trước khi kết thúc vào ngày 8/12.

"Ngôi sao trẻ đang lên" Gracie Abrams được chọn làm nghệ sĩ diễn mở màn cho sự kiện lần này. Trong đêm diễn mới nhất, Taylor Swift đã mời cô nàng xuất hiện trên sân khấu để song ca bản mashup us. x Out Of The Woods.

Tại đây, Taylor Swift đã có những chia sẻ về ca khúc us. - ca khúc giúp họ nhận được đề cử tại hạng mục Ca khúc nhạc Pop xuất sắc nhất của bộ đôi/nhóm nhạc của Grammys 2025. "The Eras Tour đã diễn ra trong khoảng một năm rưỡi rồi và có rất nhiều chuyện đã diễn ra, bao gồm cả nghệ thuật... Khi tôi và Gracie đang ăn mừng việc cô ấy được đề cử cho giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Grammy. Chúng tôi đã ra ngoài, uống vài ly cosmos rồi trở về nhà tôi. Sau đó chúng tôi đã ngồi lại và bắt đầu viết ca khúc us.", nữ ca sĩ chia sẻ.

Taylor cho biết cả hai đã gọi cho nhau và "chỉ hét thật lớn" sau khi ca khúc nhận được đề cử tại Grammy.

Gracie Abrams là một trong những nghệ sĩ nữ được chú ý nhất hiện tại sau thành công của album The Secret of Us cùng hai bản hit I Love You, I'm Sorry và That's So True. Thành công này một phần không nhỏ đến từ hiệu ứng The Eras Tour cũng như sự giúp đỡ từ Taylor Swift.

Gracie Abrams nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ và cảm kích đối với Taylor, người mà cô gọi là "người bạn, người cố vấn và nghệ sĩ phi thường". Ngôi sao Gen Z chia sẻ rằng đàn chị là nguồn cảm hứng lớn giúp cô duy trì thói quen viết nhạc hàng ngày. "Mọi ký ức hình thành trong cuộc đời tôi đều đi kèm với một bài hát của Taylor Swift - nó giúp tôi vượt qua giai đoạn đó", Gracie bày tỏ.

Ngoài Gracie Abrams, Taylor Swift còn là nguồn cảm hứng, thần tượng của nhiều nghệ sĩ nữ trẻ sáng giá hiện tại. Các ngôi sao như Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter đều công khai bày tỏ rằng giọng ca Cruel Summer là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp âm nhạc của họ. Hay mới đây, Rosé (BlackPink) cho biết bản thân là một người hâm mộ của Taylor và dành lời cảm ơn tới nữ ca sĩ vì đã mang tới những lời khuyên hữu ích khi cô nàng bắt đầu sự nghiệp solo.

Qua đây, ta có thể thấy rằng Taylor Swift không chỉ gây ấn tượng với những thành tích nổi bật về doanh số hay loạt giải thưởng danh giá, mà cô còn là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng sâu rộng, đồng thời là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ nghệ sĩ trẻ hiện nay.