Taylor Swift tăng cường an ninh cho The Eras Tour, người hâm mộ vẫn lo lắng

HHT - Sau khi phải hủy ba đêm diễn thuộc khuôn khổ The Eras Tour tại Áo do lo ngại khủng bố, Taylor Swift đã tăng cường lực lượng an ninh cho chặng tiếp theo tại Anh. Dù vậy, cộng đồng người hâm mộ vẫn không khỏi lo lắng cho nữ ca sĩ và khán giả tới sân.

Ngày 8/8, Taylor Swift đã buộc phải hủy bỏ 3 đêm diễn thuộc khuôn khổ The Eras Tour tại Vienna, Áo ngay trước thềm sự kiện. Ban tổ chức cho biết sân vận động Ernst Happel - nơi dự kiến diễn ra các buổi diễn đã trở thành mục tiêu của một nhóm khủng bố.

Trước vụ việc trên, Taylor Swift và đội ngũ đang tiến hành thực hiện các biện pháp thắt chặt an ninh cho chặng tiếp theo của The Eras Tour tại sân vận động Wembley, London. Theo thông tin mới nhất, sân vận động Wembley đã thuê một đội an ninh tư nhân chuyên phòng chống khủng bố cho 5 đêm diễn tại đây.

Lực lượng cảnh sát địa phương cũng đang nâng cao các biện pháp bảo vệ an toàn để đảm bảo buổi diễn được diễn ra tốt đẹp. Người hâm mộ cũng được khuyến cáo không tụ tập xung quanh sân vận động nếu không có vé vào sân.

Thị trưởng thành phố London, ông Sadiq Khan đã có lời chia sẻ về tình hình hiện tại: “Tôi rất mong chờ được chào đón Taylor Swift quay trở lại. Hiện tại tôi đang ở sân vận động Stamford Bridge, nơi cứ cách một tuần lại có một trận đấu diễn ra. Chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đảm bảo an ninh cho những sự kiện như thế này. Chúng tôi đã rút ra được nhiều bài học sau vụ việc thương tâm đã xảy ra tại Manchester Arena.

Chúng tôi luôn đảm bảo rằng cảnh sát làm việc chặt chẽ, không chỉ với tòa thị chính, mà còn với những người tổ chức các buổi hòa nhạc, như The Eras Tour của Taylor Swift sắp diễn ra trong vài tuần tới. Tôi chắc chắn Vienna có lý do riêng để hủy bỏ các buổi biểu diễn của Taylor Swift, còn chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cảnh sát và đảm bảo rằng các buổi biểu diễn của Taylor Swift ở London có thể diễn ra an toàn”.

Vụ tấn công tại Manchester Arena xảy ra vào năm 2017. Một kẻ khủng bố đã tiến hành tấn công ngay sau khi buổi biểu diễn của Ariana Grande kết thúc. Vụ nổ diễn ra tại khu vực sảnh chờ của sân vận động, khiến 22 người thiệt mạng và hơn 800 người bị thương. Đây được coi là một trong những vụ tấn công khủng bố lớn nhất tại Anh trong nhiều năm qua. Sau vụ việc, cảnh sát và các lực lượng an ninh đã tăng cường các biện pháp bảo vệ tại những sự kiện công cộng lớn trên toàn quốc.

Mặc dù lực lượng an ninh đã được tăng cường tại The Eras Tour ở London, nhiều người hâm mộ vẫn lo lắng và quyết định bán lại vé. Hiện tại, những chiếc vé The Eras Tour cho 5 đêm diễn tại London đang được thanh lý với tốc độ nhanh chóng với nhiều mức giá khác nhau. Nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối khi phải từ bỏ cơ hội tham dự buổi biểu diễn mà họ luôn mong chờ nhưng sự an toàn vẫn được đặt lên hàng đầu. Một số người cho biết họ sẽ đợi cho đến khi tình hình an ninh được cải thiện và cho rằng các buổi diễn nên được dời lại.

Về Taylor Swift, sau khi hủy bỏ 3 đêm diễn, nữ ca sĩ hầu như không xuất hiện trước công chúng và không đăng bất kỳ thông báo gì mới. Theo nhiều nguồn tin cho biết, nữ ca sĩ đang vô cùng suy sụp trước vụ việc tại Vienna.