Thái Lan: 7 du khách nhập viện khẩn cấp sau khi ăn loại quả lạ mọc trên đường

HHT - Gây sốt ngay từ những tập đầu nhưng show hẹn hò LGBTQ+ đình đám "To Get Her" buộc phải tạm dừng phát sóng vì drama không lối thoát giữa các thành viên tham gia. Từ chuyện chia tay bất ngờ đến tố cáo đời tư gây tranh cãi.