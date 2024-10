Thảm đỏ "Love Your W 2024": Jessica - Krystal chiếm sóng, nữ siêu mẫu "đụng hàng" Lisa

HHT - Thảm đỏ "Love Your W 2024" diễn ra vào tối 14/10 với sự góp mặt của nhiều ngôi sao Hàn Quốc đình đám: Cặp chị em Jessica - Krystal "chung khung hình" gây chú ý, Baekhyun EXO, Jung Hae In có diện mạo mới lạ.

Love Your W! là chiến dịch từ thiện nhằm nâng cao nhận thức về bệnh ung thư vú được tổ chức hằng năm bởi tạp chí W Hàn Quốc. Năm nay, Love Your W! diễn ra vào chiều tối 14/10 tại khách sạn Four Seasons ở Seoul (Hàn Quốc). Nhiều idol, diễn viên xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện với phong cách thời trang ấn tượng.

Cặp chị em Jessica - Krystal thu hút sự quan tâm của giới truyền thông khi hội ngộ trên thảm đỏ Love Your W 2024. Được biết, đây là sự kiện công khai đầu tiên sau 5 năm tại Hàn Quốc của Jessica.

Hai mỹ nam Stray Kids gồm Bang Chan và I.N mặc trang phục đồng màu lịch lãm. Bang Chan đồng hành cùng nhà mốt Fendi, diện âu phục có phần áo vest đính đá lấp lánh đến từ BST Thu 2024 dành cho nam. I.N xuất hiện trong "cây xám" của Bottega Veneta.

Jung Hae In và Park Hyung Sik là hai mỹ nam hiếm hoi diện trang phục năng động thay vì suit trên thảm đỏ sự kiện. Nam chính Love Next Door khiến người hâm mộ trầm trồ vì vẻ ngoài bảnh bao, khác lạ nhờ đeo kính áp tròng sáng màu. Trong khi đó, Park Hyung Sik cũng thu hút ống kính nhờ kiểu tóc mullet cá tính.

Cha Eun Woo có 5 năm liên tiếp đồng hành cùng chiến dịch từ thiện Love Your W. Trên thảm đỏ sự kiện năm nay, Cha Eun Woo được ví như "quý ông Saint Laurent" trong bộ âu phục màu than chì, thiết kế rộng rãi.

Jung Hoyeon - đại sứ thương hiệu toàn cầu Louis Vuitton là sao nữ tiếp theo lăng xê mẫu áo khoác dáng ngắn đến từ Look 30 thuộc BST Resort 2025 của nhà mốt Pháp. Ngôi sao phim Squid Game có bản phối tương tự Lưu Diệc Phi tại Paris Fashion Week 2024.