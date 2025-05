Thảm đỏ Met Gala 2025: Phong cách menswear lên ngôi, “chị em” BLACKPINK hút chú ý

HHT - Với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style” (tạm dịch: Tinh hoa kỹ nghệ may đo phong cách da màu), phong cách menswear được các ngôi sao lựa chọn rất nhiều trên thảm đỏ sự kiện thời trang đình đám nhất trong năm Met Gala 2025.

Rạng sáng 6/5 (giờ Việt Nam), sự kiện thời trang được mong chờ nhất trong năm Met Gala 2025 đã chính thức diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York (Mỹ). Với chủ đề Superfine: Tailoring Black Style (tạm dịch: Tinh hoa kỹ nghệ may đo phong cách da màu), dresscode là Tailored for You - thiết kế được “đo ni đóng giày” cho chính người mặc, các ngôi sao đã đưa phong cách menswear, tôn vinh phong cách và bản sắc của người da màu tràn ngập thảm đỏ, tạo nên “bữa tiệc thị giác” mãn nhãn.

Các thành viên của girlgroup đình đám BLACKPINK được mong chờ nhiều nhất.

Jennie BLACKPINK diện mẫu đầm tuxedo được may đo riêng của thương hiệu Chanel, tô điểm với chi tiết hoa trà camellia, ngọc trai. Trang phục lấy cảm hứng từ thiết kế thuộc BST Thu Đông 1987 của NTK Karl Lagerfeld, tốn hơn 330 giờ chế tác.

Jennie có những khoảnh khắc được khen "tuyệt đối điện ảnh" trên thảm đỏ Met Gala 2025.

Lisa lần đầu đến với Met Gala 2025 trong trang phục được thiết kế riêng từ nhà mốt Louis Vuitton. Trên thân áo của Lisa là hình thêu chân dung những người phụ nữ da đen quyền lực trong lịch sử, được thực hiện bởi Henry Taylor, đồng chủ trì Met Gala 2025, giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton.

Rosé là thành viên BLACKPINK cuối cùng xuất hiện tại thảm đỏ Met Gala 2025. Trong lần trở lại thứ 2, nữ idol diện set suit của thương hiệu YSL, bám sát chủ đề và dresscode.

Zendaya siêu thần thái, đúng chủ đề trong bộ suit trắng cổ điển của Louis Vuitton, mũ rộng vành ton sur ton, được lấy cảm hứng từ Bianca Jagger và Diana Ross.

Miley Cyrus được nhận xét mặc trang phục không đúng chủ đề.

Siêu mẫu đình đám Kendall Jenner xuất hiện trong trang phục của TORISHÉJU, đơn giản và vô cùng thanh lịch.

Gigi Hadid diện thiết kế được đính hạt kì công, lấy cảm hứng từ nữ diễn viên da đen nổi tiếng Josephine Baker của Miu Miu.

Kylie Jenner được nhận xét khá an toàn và “chưa đủ wow”.

Katy Perry diện trang phục cut-out cá tính, phá cách được thiết kế riêng đến từ thương hiệu Mugler.

Anne Hathaway sang trọng và thanh lịch.

Hailey Bieber lựa chọn phong cách tối giản trong mẫu blazer đen từ Saint Laurent.

Cardi B với thiết kế được dân mạng đùa rằng trông như “bông cải xanh”.

Sabrina Carpenter quyến rũ trong trang phục được thiết kế bởi Louis Vuitton.

Nicki Minaj trong trang phục của Thom Browne với điểm nhấn hoa cài ở vai.

S.Coup (SEVENTEEN) xuất hiện tại Met Gala 2025 với cương vị tân Đại sứ toàn cầu của BOSS.

Shakira xinh đẹp trong thiết kế màu hồng, nhưng lại sai chủ đề hoàn toàn.

Siêu mẫu người Trung Quốc Liu Wen.