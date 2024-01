Tham dự show Dior, visual đỉnh cao của Han So Hee gây bão mạng, thách thức cam thường

HHT - Tham dự show diễn của nhà mốt Dior tại Paris Fashion Week, Đại sứ thương hiệu Han So Hee gây bão mạng với loạt ảnh xinh đẹp xuất sắc, cho dù qua cam thường của người hâm mộ hay các tay máy của Getty Images.

Ngày 22/1, Han So Hee tham dự show diễn giới thiệu BST dòng Haute Couture Xuân Hè 2024 của nhà mốt Dior.

Nữ diễn viên mặc nguyên bộ look 13 trong BST Ready-To-Wear Xuân Hè 2024 của Dior, xinh đẹp giữa một dàn đại sứ. Cô cũng chụp ảnh cùng nữ minh tinh đoạt giải Oscar - Natalie Portman.

Video ghi lại giây phút Han So Hee ký tên cho người hâm mộ bên ngoài show diễn nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Trên bất kỳ một diễn đàn hay hội nhóm nào, lượng tương tác dành cho các bức ảnh và video này của cô đều có lượt tương tác cực khủng.

Cho dù những bức ảnh được chụp bởi các tay máy chân thực nhất của Getty Images…

Hay qua cam thường, nhan sắc của nữ diễn viên vẫn gần như không hề có sự thay đổi, cô xinh đẹp nổi bật với làn da trắng “phát sáng”, mái tóc xõa bồng bềnh đơn giản, khuôn mặt với các đường nét thanh tú đẹp không tì vết.

Han So Hee nổi lên với vai diễn tiểu tam trong drama Thế Giới Hôn Nhân nhờ khả năng diễn xuất tài tình, khuôn mặt xinh đẹp. Sau bộ phim, cô được mệnh danh là “tiểu tam xinh đẹp nhất điện ảnh Hàn”. Han So Hee cũng từng xuất hiện trong nhiều MV của các idol danh tiếng như SHINee, và gần đây nhất là MV Seven của Jung Kook BTS.

Han So Hee hiện đang là nữ chính trong dự án phim Gyeongsang Creatures, đóng cùng Park Seo Joon. Nữ diễn viên được lòng người hâm mộ không chỉ nhờ tài năng diễn xuất, ngoại hình xinh đẹp đáng yêu, mà còn nhờ tính cách thẳng thắn, phóng khoáng, không ngại chia sẻ về quá khứ nổi loạn của mình.