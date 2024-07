Thanh niên tình nguyện trao tặng và cải tạo sân chơi cho thiếu nhi trong dịp hè

HHT - Tạo điều kiện để trẻ em có được sân chơi an toàn, lành mạnh là một trong chuỗi hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024, góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho thiếu nhi vào dịp nghỉ hè.

Triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024, Đoàn Thanh niên cụm Tây Nguyên trao tặng công trình "Sân chơi cho em" cho điểm trường Mầm Non Plei Chor (Kon Tum). Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chung tay, đồng hành của Đoàn Thanh niên trong việc chăm lo, giáo dục thanh thiếu nhi. Đồng thời góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Công trình do các đơn vị Đoàn cụm Tây Nguyên đầu tư xây dựng, bên cạnh đó là sự đóng góp công sức của các thành viên Câu lạc bộ Sao Thái Dương và đoàn viên thanh niên xã Hòa Bình. Chiến dịch đã thực hiện được các hạng mục như: Xích đu, nhà banh, cầu trượt, làm cổng và sữa chữa các điểm lở của sân trường.

Sau 17 năm xây dựng điểm trường, đây là lần đầu tiên các em học sinh có sân chơi ngoài trời. Sự thiết thực của hoạt động đã thể hiện vai trò của Đoàn Thanh niên trong việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, tạo môi trường vui chơi, rèn luyện thân thể lành mạnh và an toàn cho thanh thiếu nhi.

Đoàn xã Bình Đức đã phối hợp cùng với chi đoàn trường học và chi đoàn trường mẫu giáo tổ chức triển khai hoạt động cải tạo sân chơi cho thiếu nhi, cụ thể là Vườn Cổ Tích tại 2 điểm trường Mẫu giáo Bình Đức, tỉnh Tiền Giang, nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024.

Hoạt động nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của công tác bảo vệ trẻ em, trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình và cá nhân trong việc hỗ trợ vật chất và tinh thần cho thiếu nhi.

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên tình nguyện năm 2024, kế hoạch triển khai các hoạt động Ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị "Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn", Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp Đoàn Ngân hàng Công thương Chi nhánh Bắc Nghệ An đã tổ chức Lễ khánh thành công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi tại xã Quỳnh Hoa, tỉnh Nghệ An.

Cùng hưởng ứng ngày cao điểm chiến sĩ tình nguyện xây dựng đô thị "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn", Chi đoàn Công an huyện Đô Lương phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Thị trấn Đô Lương, Đoàn TNCS xã Đà Sơn tổ chức Lễ khánh thành công trình sân chơi cho thanh thiếu nhi tại Nhà văn hoá Thị trấn Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Hoạt động góp phần xây dựng và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Từ đó xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.