Thay đổi đáng chú ý về thời tiết miền Bắc từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

HHT - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày mùng 2 Tết (tức ngày 30/1/2025), miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, trời hửng nắng vào trưa chiều. Tuy nhiên từ mùng 3 Tết (tức ngày 31/1), thời tiết lại có thay đổi rõ rệt.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, tại Thủ đô Hà Nội, trong 4 ngày tới, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa và chiều khoảng 22 - 25 độ C. Còn buổi đêm và sáng, nhiệt độ tăng khoảng 1-3 độ C mỗi ngày, đến mùng 5 Tết là 18 độ C. Tuy nhiên trời chỉ có nắng trong ngày mùng 2 Tết, còn từ mùng 3, mưa sẽ xuất hiện.

Nguyên nhân là do từ mùng 3 Tết, do không khí lạnh suy yếu và di chuyển lệch đông ra phía biển. Gió Đông Bắc khô sẽ chuyển thành gió Đông Nam ẩm, tạo mây mù cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Vùng ven biển và đồng bằng, trong đó có Thủ đô Hà Nội, nhận nhiều hơi ẩm nhất, nên khả năng còn có mưa nhỏ, mưa phùn vào buổi sáng. Đến mùng 5 Tết, cả 2 khu vực trên sẽ chuyển dạng mưa rào, do xuất hiện vùng hội tụ gió trên 1.500 m và có thêm không khí lạnh tăng cường.

Với khu vực Trung Trung Bộ, dự báo 4 ngày đầu tiên của năm mới sẽ ít mưa, trời chủ yếu nhiều mây, với nhiệt độ cao nhất khoảng 20-26 độ C. Còn từ mùng 5 Tết, mưa rào ngắt quãng sẽ xuất hiện trở lại do không khí lạnh tăng cường. Nhiều nơi trời rét, nhiệt độ giảm xuống dưới 24 độ C.

Trong khi đó, ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định hơn. Chủ đạo 5 ngày đầu năm mới trời sẽ có nắng. Tây Nguyên nhờ lợi thế địa hình cao, còn Nam Trung Bộ có gió biển thổi đều đặn nên nhiệt độ đều không quá 31 độ C. Trong khi đó Nam Bộ sẽ nóng hơn, miền Đông Nam Bộ nhiều điểm nhiệt tăng lên 32-34 độ C.