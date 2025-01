Thế Giới Dị Nhân sẽ có phần 3, nhưng Vương Ảnh Lộ “mất vai” Phùng Bảo Bảo?

HHT - Thông tin bộ phim độc đáo về các dị nhân Trung Hoa “Thế Giới Dị Nhân” (Dị Nhân Chi Hạ) sẽ có phần 3 khiến các fan vô cùng phấn khích. Nhưng niềm vui không trọn vẹn khi cũng có tin tiết lộ vai Phùng Bảo Bảo sẽ không còn do Vương Ảnh Lộ đảm nhận.

Phần 2 của bộ phim độc đáo Thế Giới Dị Nhân (Dị Nhân Chi Hạ) mang tên Thôn Bích Du còn chưa hạ nhiệt thì thông tin phim sẽ có phần 3 khiến các fan vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, niềm vui không được trọn vẹn khi cũng có thông tin rằng Vương Ảnh Lộ sẽ không còn đảm nhận vai Phùng Bảo Bảo trong phần phim tiếp theo.

Theo một số thông tin, nhân vật Phùng Bảo Bảo sẽ không xuất hiện nhiều trong Thế Giới Dị Nhân phần 3. Do đó, nhân vật này khả năng cao sẽ do một nữ diễn viên khác đảm nhận. Nếu may mắn, có thể Vương Ảnh Lộ sẽ trở lại, nhưng lúc này cô cũng chỉ xuất hiện với vai khách mời. Bản quyền phim Thế Giới Dị Nhân lúc này cũng không còn thuộc về Youku như hai phần trước, mà phần 3 thuộc về Tencent (WeTV).

Thông tin này khiến các fan “tụt mood” bởi Phùng Bảo Bảo là một nhân vật quan trọng, được yêu thích bậc nhất Thế Giới Dị Nhân. Trong một cốt truyện không còn Phùng Bảo Bảo là một trong những nhân vật trọng tâm, sức hấp dẫn đã bị hao hụt đáng kể. Ngoài ra, nữ diễn viên Vương Ảnh Lộ được nhận xét là đã thể hiện một Phùng Bảo Bảo như từ hoạt hình bước ra. Tuy nhiên, hiện tại thông tin về phần 3 và Vương Ảnh Lộ sẽ mất vai vẫn chỉ mới dừng ở mức tin đồn.

Trong câu chuyện của Thế Giới Dị Nhân, Phùng Bảo Bảo là cô gái có xuất thân bí ẩn, không có ký ức, ngoại hình mãi mãi trẻ trung không bao giờ già đi, không thể hiện cảm xúc. Bên cạnh đó, Phùng Bảo Bảo cũng có sức mạnh đáng nể về mọi mặt, tốc độ lẫn sức bền, thậm chí có thể tự hồi phục vết thương nhanh chóng. Do thể chất đặc biệt, Phùng Bảo Bảo cũng có thể dễ dàng hóa giải sức mạnh của các dị năng tấn công vào linh hồn và cảm xúc, có thể nói cô không hề bị chúng làm ảnh hưởng.

Trong Thế Giới Dị Nhân, Phùng Bảo Bảo và Trương Sở Lam (Bành Dục Sướng) hợp thành một cặp đôi “ngốc nghếch” hài hước nhưng ăn ý, có sức mạnh cũng rất-gì-và-này-nọ. Cả hai đã cùng nhau giữ gìn sự cân bằng của thế giới dị nhân và bảo vệ những gì cần bảo vệ.

Câu chuyện của Thế Giới Dị Nhân: Thôn Bích Du bắt đầu với một vụ án mạng, thủ phạm được xác định là Trần Đóa (Văn Kỳ). Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo truy đuổi Trần Đóa, cuối cùng đặt chân đến thôn Bích Du. Đi cùng họ trong nhiệm vụ này là những dị nhân đặc biệt khác.

Tại đây, trưởng thôn là Mã Tiên Hồng (Doãn Phưởng) từ chối giao nộp Trần Đóa. Trương Sở Lam và Phùng Bảo Bảo phát hiện Mã Tiên Hồng cũng đang ấp ủ một âm mưu có thể phá vỡ sự cân bằng của thế giới dị nhân. Không hẹn mà gặp, hai người bạn cũ của họ là Gia Cát Thanh (La Chính) và Vương Dã (Hầu Minh Hạo) cũng có mặt ở đây. Nhiều dị nhân cao thủ cùng xuất hiện khiến thôn Bích Du không sớm thì muộn sẽ trở thành một đấu trường nảy lửa.

Một số bình luận của netizen:

“Đợt vừa rồi thay diễn viên đóng Gia Cát Thanh là tôi đã tụt mood lắm rồi á.”

“Thay diễn viên hoài vậy? Thôi, nghỉ khỏe, đi coi phim hoạt hình cho lành.”

“Nhưng Vương Ảnh Lộ diễn Phùng Bảo Bảo hay lắm á, thay ai mà được như vậy?”

“Tôi thấy phim nào đang hay mà thay diễn viên là flop liền luôn.”

“Đổi Vương Ảnh Lộ thì coi như Thế Giới Dị Nhân chỉ có 2 phần, chấm hết!”

“Ngoài Vương Ảnh Lộ cũng có Tôn An Khả, Lý Uyển Đát đóng Phùng Bảo Bảo, mà chỉ có mỗi Vương Ảnh Lộ được khen thôi là hiểu rồi đó.”

Phần 2 Thế Giới Dị Nhân: Thôn Bích Du hiện đang phát sóng trên Youku. Phần 1 có thể được xem lại trên Youku hoặc Netflix.