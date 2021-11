The Next Face: Sau màn tranh giành thí sinh, team Hoa hậu Lương Thùy Linh tung bộ ảnh đẹp sang chảnh

HHT - Sau 2 tập phát sóng, team của Hoa hậu Lương Thùy Linh đã chính thức lộ diện với những gương mặt triển vọng trên đường đua "The Next Face Vietnam 2021". Mới đây, nàng hậu đã tung bộ ảnh đầu tiên với thần thái ấn tượng cùng 4 chiến binh xuất sắc của mình.

Hoa hậu Lương Thùy Linh là cái tên tạo được sức hút không nhỏ khi xác nhận trở thành mentor của chương trình thực tế The Next Face Vietnam 2021. Tuy chỉ vừa phát sóng được 2 tập, nhưng những màn chiêu mộ thí sinh của người đẹp đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của người xem.

Dưới nụ cười rạng rỡ là những lập luận vững chắc và thái độ điềm tĩnh, tôn trọng. Có thể nói, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã thành công trong việc tạo ấn tượng mạnh cho khán giả về sự tự tin của mình trong lĩnh vực người mẫu.

Ngay khi vừa chốt đội hình chuẩn, Lương Thùy Linh lập tức giới thiệu dàn “gà chiến” của mình đến người hâm mộ thông qua bộ ảnh cực chất với các thí sinh: Thanh Trúc, Y Hạ, H’Vi Ktla, Lâm Duy.

Trên trang cá nhân của mình, nàng hậu chia sẻ: “Mỗi bạn là một cá thể riêng biệt, không hề đụng hàng. Nhưng chúng ta đều có một mẫu số chung là Gen Z. Màu sắc - Sáng tạo - Đa năng - Làm chủ - Năng lượng”.

Thanh Trúc

Được đánh giá cao khi sở hữu vẻ đẹp Á Đông ma mị, sắc sảo nhưng vẫn có sự dễ thương đúng lứa tuổi. Thanh Trúc đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực người mẫu, tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng cô đã thể hiện sự tự tin và thái độ làm việc chuyên nghiệp khi thực hiện bộ ảnh lần này.

Y Hạ

Đây là thí sinh khiến các mentor “đấu khẩu”, nhằm mang “viên ngọc thô” này về với đội mình. Sở hữu những đường cong cơ thể cũng như chiều cao lý tưởng 1m81 chính là những điều kiện tuyệt vời của Y Hạ. Cô còn được mentor Lương Thuỳ Linh nhận xét rằng: “High-fashion, trông thì lạnh lùng mà lại cực dễ thương và tình cảm”.

H’Vi Ktla

H’Vi Ktla sở hữu đường nét khuôn mặt cực thu hút với đôi mắt to tròn cùng làn da ngăm khỏe khoắn. Cô được đánh giá là nhân tố “bứt phá” của đội Lương Thùy Linh bởi thần thái ấn tượng trước ống kính cũng như tinh thần cầu tiến của mình.

Lâm Duy

Thành viên nam duy nhất gia nhập team Lương Thùy Linh. Qua bộ ảnh ra mắt lần này, Lâm Duy thể hiện sự am hiểu đối với những thế mạnh của bản thân khác với hình ảnh “khá hiền” mà anh đã thể hiện ở vòng thi đầu tiên của The Next Face Vietnam 2021.

Với kinh nghiệm và kỹ năng của bản thân, Hoa hậu Lương Thùy Linh sẽ giúp cho các thí sinh của đội mình mang về thành tích ấn tượng trong thời gian tới.