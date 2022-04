The Next Gentleman: Team Hương Giang giành Quán quân, phản ứng của Hà Anh gây chú ý

HHT - Chung kết "The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ" đã diễn ra đầy kịch tính và cuối cùng, ngôi vị Quán quân mùa đầu tiên cũng lộ diện.

Chung kết chương trình Quý Ông Hoàn Mỹ diễn ra vào tối ngày 22/4 trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Bên cạnh sự tranh tài của Nhật Quang, Văn Kiên, Đỗ Phong, Hải Anh, Minh Kha, Quang Thuận, Minh Khắc và Lưu Cao Phát, người xem cũng rất thích thú trước màn trình diễn ấn tượng, quyến rũ của các huấn luyện viên Hương Giang, Xuân Lan và Hà Anh. Đặc biệt, mỹ nam Matthew Chanthavanij đã gửi lời chào bằng Tiếng Việt tới khán giả theo dõi chương trình.

Các quý ông The Next Gentleman đã có màn tranh tài đầu tiên trên nền bài hát Men Tình Say của Bùi Lan Hương. 8 thí sinh lần lượt thực hiện màn catwalk cuốn hút, tự tin diện những bộ trang phục thể hiện được màu sắc riêng của bản thân mình.

Phần thi tiếp theo trở nên đầy lãng mạn với giọng hát của diva Mỹ Linh. Trên nền bài hát Em Mơ Về Anh, 8 quý ông diện vest lịch lãm, phong cách đĩnh đạc, thể hiện sự thanh lịch qua từng bước catwalk.

Trước khi công bố Top 5 của chương trình, ca sĩ Dương Triệu Vũ chia sẻ anh rất thích phần trình diễn của Quang Thuận. Tuy nhiên, cuối cùng những thí sinh được gọi tên là: Nguyễn Minh Kha, Phạm Văn Kiên, Nguyễn Minh Khắc, Đỗ Xuân Phong, Lưu Cao Phát.

5 quý ông đã cùng đưa ra quan điểm trước chủ đề: Đàn ông nên ngừng làm điều gì để trở nên tốt đẹp hơn. 5 thí sinh đã đưa ra các quan điểm như: Đàn ông nên ngừng coi việc nhà là của phụ nữ, ngừng bạo hành gia đình, ngừng dùng bạo lực giải quyết vấn đề, ngừng bàn tán về ngoại hình phụ nữ, ngừng tính nam độc hại, ngừng coi việc nhà là của phụ nữ...

Sau phần thi, những trai đẹp được gọi tên đi tiếp chính là Nguyễn Minh Kha, Phạm Văn Kiên và Nguyễn Minh Khắc. Top 3 phải cùng ứng xử với câu hỏi: "Bạn sẽ nói gì với những người không ủng hộ bạn là người chiến thắng hôm nay?"

Nguyễn Minh Khắc là thí sinh đầu tiên đưa ra quan điểm: "Mọi việc trên đời đều có hành trình và kết quả. Để có được quả ngọt đều phải trải qua quá trình gian khổ. Và nếu mọi người chưa thực sự thấy thuyết phục về kết quả cuộc thi thì xin cho Khắc chút thời gian, Khắc sẽ chứng minh lựa chọn Khắc làm Quán quân là xứng đáng."

Phạm Văn Kiên chia sẻ: "Không có ai là hoàn hảo cả và tôi thấy rất bình thường với những ý kiến này. Để làm một quý ông, tôi chấp nhận lời khen chê của mọi người, lấy đó làm động lực. Tôi sẽ chứng minh bằng hành động của mình trong tương lai".

Thí sinh cuối cùng của Top 3 - Nguyễn Minh Kha đáp: "Bất kỳ sự chiến thắng nào cũng có sự tranh cãi. Tôi sẽ không lấy ý kiến đó làm điều mà mình phải lùi lại mà sẽ lấy đó làm động lực để tiến lên bởi không ai là hoàn hảo cả. Tôi sẽ dần hoàn thiện bản thân để xứng đáng với mong muốn của mọi người."

Quý Ông Hoàn Mỹ mùa đầu tiên kết thúc với chiến thắng thuộc về Quán quân Phạm Văn Kiên của team Hương Giang, Á quân 1 Nguyễn Minh Khắc của team Hà Anh và Á quân 2 Nguyễn Minh Kha của team Xuân Lan.

Với kết quả này, một bộ phận khán giả chia sẻ không phục, cho rằng Hương Giang tự tổ chức show và để team mình giành Quán quân. Tuy nhiên, phần lớn người xem nhận định rằng Phạm Văn Kiên xứng đáng giành chiến thắng.

Trước những tranh cãi về ngôi vị Quán quân, Hà Anh chia sẻ: “No comment”. Cô chỉ nhắn nhủ học trò cưng: “Sự thể hiện của Minh Khắc ngày hôm nay có thể làm Hà Anh tự hào và các fan tự hào. Thật sự không còn gì tuyệt vời hơn. Hà Anh có một chút nuối tiếc khi hầu hết các gentleman của Hà Anh không lọt được vào vòng Chung kết. Hà Anh nghĩ rằng họ đều xứng đáng. Tuy nhiên, các anh em đã sải bước hỗ trợ Minh Khắc và Minh Khắc đã đạt được thành quả tuyệt vời, cả team đều tự hào.”