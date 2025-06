Thế Vĩ - Tân Binh Toàn Năng: "Ngựa chiến" team Tóc Tiên và tệp "fan bạn gái cũ"

HHT - Sau 5 vòng sát hạch tại Tân Binh Toàn Năng, Lê Bin Thế Vĩ "ghi điểm" nhờ phong độ ổn định và sự tiến bộ qua từng vòng thi. Khái niệm "fan bạn gái" thì quen thuộc, nhưng Thế Vĩ còn có tệp "fan bạn gái cũ", bắt đầu từ một khoảnh khắc viral không ngờ đến.

Lê Bin Thế Vĩ (Lezii) sinh năm 2001, hiện là ca/nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc thuộc nhóm FIRSTGENE. Anh từng ra mắt một số sản phẩm cá nhân như Chẳng Sai Đâu Mà, Gặp Lezii Đâu May... Trước khi tham gia Tân Binh Toàn Năng 2025, Thế Vĩ là gương mặt thân quen ở nhiều sân chơi tìm kiếm tài năng như Vote For Five 2022 (cùng Cường Bạch, Phi Long) và The Moi Song 2.

Kinh nghiệm là chìa khóa giúp nam thí sinh thể hiện tốt tại Tân Binh Toàn Năng. Thế Vĩ nhanh chóng thăng hạng từ lớp C lên B sau vòng sát hạch thứ 2. Đến vòng sát hạch thứ 3, Thế Vĩ là một trong 4 thí sinh có phần thể hiện nổi bật nhất và được kỳ vọng vươn lên lớp A.

Giám khảo Huyk Shin từng dành lời khen "có cánh" cho giọng hát của Thế Vĩ: "Tôi thấy bạn là một ví dụ điển hình của một chất giọng vocal thời thượng, và điều này rất cần thiết trong một nhóm nhạc". Không chỉ đảm nhiệm phần hát chính, Thế Vĩ còn tham gia điều chỉnh giai điệu và bè phối cho tiết mục Thu Cuối trong bài sát hạch 3, được BGK đánh giá cao.

Đến sát hạch 5, Thế Vĩ tiếp tục "ghi điểm" với phần X-Part và khả năng lên nốt cao mượt mà. Dù thế mạnh là vocal nhưng khả năng vũ đạo của "ngựa chiến" team Tóc Tiên cũng được cải thiện rõ rệt.

Trong một buổi tụ họp cùng đội Tóc Tiên, Thế Vĩ khiến hội chị em rung rinh với khoảnh khắc chuẩn "bad boy si tình". Hình ảnh nam thí sinh ngả người trên bàn, cộng với chiếc nhạc nền "cực suy" Xin Đừng Lặng Im (SOOBIN) nhanh chóng viral mạng xã hội. Từ video này, một bộ phận khán giả gọi vui người hâm mộ Thế Vĩ là "fan bạn gái cũ".