Thi tốt nghiệp THPT 2026: Teen điều chỉnh thế nào để “bắt nhịp” với những đổi mới?

HHTO - Những thông tin được công bố xoay quanh kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 trong thời gian gần đây đã làm xuất hiện những ý kiến bàn luận từ phía giáo viên và học sinh về mức độ hiệu quả. Tuy vậy, teen cũng rất nhanh chóng "bắt nhịp" điều chỉnh kế hoạch học tập để đảm bảo kết quả tuyển sinh của mình.

Tinh gọn giấy tờ thi, đẩy mạnh chuyển đổi số

Theo Bộ GD&ĐT, trong năm nay, giấy báo dự thi và thẻ dự thi sẽ được tích hợp thành một loại duy nhất đó chính là "giấy báo dự thi", giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi được gộp thành "giấy chứng nhận kết quả thi".

Khi thông tin vừa được công bố, nhiều teen đã khá "băn khoăn" vì chỉ trong một năm học này đã có khá nhiều thay đổi. Bạn Lê Tú Vy (trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, TP.HCM) cũng từng lo lắng như vậy, nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn về những lợi ích được mang lại, cô bạn cũng phần nào "thở phào" nhẹ nhõm: "Thủ tục được đơn giản hóa giúp mình giảm bớt căng thẳng, tránh sai sót không đáng có khi làm giấy tờ".

Khi tìm hiểu kỹ hơn về lợi ích của việc tinh gọn giấy tờ, Tú Vy cũng đỡ lo lắng phần nào. Ảnh: NVCC.

Bên cạnh đó, teen cũng có cơ hội để phân bổ thời gian học tập hợp lý, tập trung ôn thi hiệu quả hơn cho kỳ thi. Bạn Văn Nhật Khánh Nhi (trường THPT Ngô Quyền, Đà Nẵng) chia sẻ: "Mình chú trọng hơn đến việc tự học và luyện đề, vì dù thủ tục có thay đổi như thế nào thì kết quả thi vẫn phụ thuộc chủ yếu vào năng lực của bản thân".

Dưới góc độ của những người làm giáo dục, các thầy cô cũng tỏ ra đồng tình và ủng hộ sự thay đổi này. Trước đây, công tác làm giấy tờ thường là "nỗi ám ảnh" khi phải kiểm tra từng dấu đỏ, chữ ký, đối chiếu học bạ,..., chỉ cần một sai sót nhỏ trên giấy tờ cũng đã khiến cho thầy trò mất thêm rất nhiều thời gian điều chỉnh.

Cô Phạm Bảo Chi (giáo viên trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội) cho rằng đây là tín hiệu tích cực khi ngành giáo dục đang từng bước thay đổi theo hướng hiện đại và gần gũi hơn: "Trong thời đại công nghệ số, giấy tờ được tinh gọn và số hóa, sai sót do nhập liệu thủ công giảm xuống mức tối thiểu. Giảm bớt việc sao y bản chính, công chứng giấy tờ giúp tiết kiệm một khoản chi phí và thời gian không nhỏ cho phụ huynh và xã hội. Việc tra cứu thông tin, điểm ưu tiên hay diện chính sách giờ đây chỉ cần một cú "click" chuột là hoàn tất".

Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi các bạn học sinh phải chú ý hơn đến việc cập nhật thông tin. Khi quy trình có sự điều chỉnh, nếu không theo dõi kỹ thông báo từ nhà trường hoặc Bộ Giáo dục thì rất dễ bị nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Teen cần phải chủ động hơn trong việc tìm hiểu các quy định mới, thay vì chỉ làm theo "kinh nghiệm" như các anh chị khóa trước.

Một đề thi chung: Cơ hội hay thách thức?

Một điểm cập nhật đáng chú ý khác là kỳ thi năm nay chỉ còn một đề thi theo Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, thay vì tổ chức thi theo hai chương trình như trước. Việc thống nhất một chương trình thi được nhiều giáo viên đánh giá là đảm bảo tính công bằng trong xét tuyển đại học. Song, đây cũng là "bài toán khó" với teen 2K6 trở về trước.

"Các bạn thí sinh tự do chương trình cũ không chỉ ôn lại, mà là học lại đúng nghĩa. Có những khái niệm trong chương trình cũ đã bị lược bỏ và có những chuyên đề hoàn toàn mới. Cấu trúc đề thi cũng thay đổi, yêu cầu thí sinh phải hiểu bản chất vấn đề, không thể làm bài theo kiểu may rủi" - cô Chi chia sẻ.

Mặc dù ôn luyện lại toàn bộ kiến thức có phần khó khăn, cô Chi tin rằng đây cũng cơ hội để các thí sinh tự do tự làm mới mình, phát triển những kỹ năng cần thiết cho thị trường lao động tương lai. Ảnh: NVCC.

Dẫu vậy, theo cô Chi, thách thức cũng là cơ hội vì đề thi mới giảm bớt các mẹo tính toán, thay vào đó là yêu cầu về đọc hiểu, xử lý thông tin và tư duy: "Nếu có nền tảng tốt, việc thích nghi với chương trình mới thậm chí còn dễ hơn so với việc học thuộc lòng như trước đây".

“Đây là một cuộc chơi “sòng phẳng”, công bằng và minh bạch đòi hỏi sự thích nghi cực cao nên các bạn thí sinh 2K6 dám quay lại đường đua thì không có gì phải e ngại khi luật chơi thay đổi.”