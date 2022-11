Thiên Lương - Chàng trai giỏi Toán và hết lòng thiện nguyện vì cộng đồng

Là học sinh lớp 11 chuyên Tin trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, Nguyễn Thiên Lương đã đạt 2 huy chương vàng Olympic phát minh sáng chế khoa học tại Hàn Quốc tháng 8 vừa qua. Bạn cũng là MC trẻ tuổi nhất được dẫn chương trình trong lễ kỷ niệm 45 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Ngoài những thành tích học tập đáng nể, Thiên Lương còn tích cực tham gia rất nhiều hoạt động thiện nguyện.

Những tấm huy chương từ tài năng và nỗ lực

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố là doanh nhân, mẹ là công chức, Thiên Lương sớm được rèn luyện trong một môi trường giáo dục toàn diện. Bố mẹ Thiên Lương chia sẻ, gia đình không chỉ định hướng cho Thiên Lương yêu thích khoa học, phát triển toàn diện về cả kiến thức và kỹ năng mà còn giáo dục con trân trọng công lao các thế hệ cha anh đã đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và phát triển đất nước, đồng cảm chia sẻ và giúp đỡ những bạn học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn. Từ bậc Tiểu học, Thiên Lương đã sớm bộc lộ năng khiếu Toán học, Tiếng Anh và Âm nhạc. Lên bậc THCS, Thiên Lương bộc lộ thêm năng khiếu, đam mê trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các môn Hóa, Sinh.

Ngoài chương trình học chính khóa, Thiên Lương may mắn được học trực tiếp từ thầy giáo Trần Phương - Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng. Được thầy cô hết lòng bồi dưỡng, Thiên Lương đã giành được một số huy chương Toán học tại các kỳ thi Toán quốc tế ở khối THCS.

Sau khi trúng tuyển lớp 10 chuyên Tin trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Thiên Lương dành thêm thời gian nghiên cứu ngoại khóa các môn Hóa - Sinh tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN). Kết quả là chỉ trong năm nay, Thiên Lương đã liên tiếp giành được nhiều giải thưởng quan trọng. Đầu tiên là giải Nhất quốc gia cuộc thi Khoa học và kỹ thuật Intel ISEF 2022 - cuộc thi khoa học dành cho học sinh phổ thông lớn nhất thế giới được tổ chức hàng năm vào tháng 5 tại Mỹ với tổng trị giá giải thưởng hơn 4 triệu USD mỗi năm. Tiếp đó, ngày 6/8/2022, Thiên Lương là học sinh duy nhất của Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng ở 2 nội dung Tin - Sinh và Hóa - Sinh trong kỳ thi Olympic Phát Minh Sáng Chế WICO 2022 tại Hàn Quốc.

Với năng lực nổi bật, tháng 6 vừa qua, Thiên Lương đã tham gia trợ giảng cho thầy giáo Trần Phương bồi dưỡng đội tuyển dự thi Olympic Toán học Trẻ Quốc Tế IIMC 2022. Kết quả, trong 30 quốc gia tham dự, tuyển Việt Nam đạt thành tích xếp thứ 4 môn Toán. Với môn Game Toán học "Puzzle Challenge", đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch với 1 giải Nhất và 1 giải Nhì cá nhân.

Lấp lánh tấm lòng nhân ái

Ngoài việc học tập, Thiên Lương còn tham gia các hoạt động ngoại khóa rất đa dạng. Tháng 5/2022, Thiên Lương viết lời tiếng Anh cho ca khúc “Việt Nam hòa thanh năm châu” do thầy Trần Phương sáng tác. Ca khúc này đã được sử dụng trong lễ bế mạc SEAGames 31.

Tận dụng sở trường về các môn học, Thiên Lương tình nguyện dạy Tiếng Anh, dạy Toán và trao tặng máy tính, máy chiếu tại những trường học khó khăn nhất ở Bản Khoang - Lùng Sui - Simakai (Lào Cai), bản Nậm Xái - xã Quang Phong - Quế Phong - Nghệ An,… Ngày 19/8 vừa qua, Thiên Lương cùng thầy Trần Phương đến thăm, giao lưu và trao tặng quà cho học sinh mồ côi cha mẹ do COVID-19 tại trường phổ thông Hope School Đà Nẵng.

Chia sẻ về chuyến đi ý nghĩa này, Thiên Lương cho biết: “Qua đài, báo, mình được biết các bạn học sinh ở vùng cao xa xôi rất thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, các bạn ở Trường Hope School rất hụt hẫng khi mất cha, mẹ trong đại dịch COVID-19. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, mình thấy may mắn hơn các bạn và mong muốn được làm nhiều việc có ý nghĩa để giúp đỡ các bạn vượt khó khăn, được ăn no, được học hành, được sống an toàn vui vẻ”.

Thiên Lương chia sẻ về việc thực hiện các hoạt động thiện nguyện: “Mình bắt tay vào thực hiện từ các việc làm nhỏ bé như chuẩn bị bài giảng cho việc dạy học thiện nguyện, tạo lập ý thức tiết kiệm trong sinh hoạt cũng như tích lũy từ các giải thưởng học sinh giỏi hoặc tích lũy khi làm gia sư và làm trợ giảng cho một số thầy cô giáo. Bên cạnh đó, mình cũng đã vận động các bạn em cùng chung tay góp sức trong công việc thiện nguyện. Gia đình mình và các bạn đã hỗ trợ thêm một phần kinh phí để có thể mang tới nhiều quà tặng ý nghĩa tới các trường khó khăn nhất tại Thanh Hóa, Lào Cai, Nghệ An. Mình sẽ luôn ghi nhớ ngôi trường cùng các bạn học sinh ở những nơi mà em đã giao lưu trải nghiệm và tự hứa với mình rằng dù ở bất cứ nơi đâu cũng sẽ luôn cố gắng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thiện bản thân để có thể đóng góp được nhiều hơn cho xã hội, trong đó có những ngôi trường mà mình đã từng đặt chân đến”.