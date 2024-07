Thiên Thần Nhỏ 508+509: Bảo vệ răng như thế nào để có nụ cười tỏa nắng?

HHT - Khi còn nhỏ, hẳn bạn được bố mẹ mua riêng cho loại kem đánh răng dành cho trẻ em nhỉ? Chúng thường rất thơm, như mùi dâu, mùi táo…, vị thì ngọt như kẹo, trông lại còn đẹp nữa, và đa số là an toàn, nếu chẳng may nuốt phải một chút trong khi đánh răng cũng không sao. Nhưng tween dùng mãi loại kem này có được không nhỉ?

Đã đến lúc bạn thay kem đánh răng rồi!

Lý do vì hầu hết kem đánh răng trẻ em có lượng fluoride thấp hơn rất nhiều so với kem đánh răng bình thường. Như vậy thì nếu trẻ chẳng may nuốt phải cũng không sao, chứ nếu nuốt quá nhiều fluoride sẽ có thể gây hại cho thận của trẻ.

Nhưng khi trẻ em lớn dần lên, ăn uống đa dạng hơn, men răng cũng bị hao mòn, hư tổn dần qua những việc như nhai, nghiến răng… Ngoài ra, nhiều loại thức ăn có tính axit cũng có thể gây hư hại men răng và lượng fluoride nhiều hơn trong kem đánh răng chính là để bảo vệ, phục hồi men răng cho bạn đó!

Hòa mình vào Thế vận hội Paris 2024

Cả thế giới đang hướng về Paris để theo dõi Thế vận hội, nơi những vận động viên tài giỏi nhất thế giới cùng tranh tài. Lịch sử Thế vận hội có rất nhiều điều thú vị, như là Biểu tượng của Olympic là năm vòng tròn lồng vào nhau tượng trưng cho sự thống nhất, bình đẳng và đoàn kết giữa các quốc gia.

Năm vòng tròn đại diện cho năm châu lục trên thế giới. Sáu màu gồm xanh biển, vàng, đen, xanh lá, đỏ và nền màu trắng được lựa chọn là màu chính thức của Olympic vì cờ của mỗi quốc gia tham dự đều có chứa ít nhất một trong số những màu này.

Thám tử lừng danh Conan chuẩn bị mời bạn phá án

Thám Tử Lừng Danh Conan đã ra tới 27 tập phim điện ảnh, nhưng tập mới nhất này được coi là hoành tráng xịn xò nhất khi quy tụ dàn nhân vật nổi tiếng của loạt truyện tranh như siêu trộm Kaito Kid, chàng thám tử miền Tây Hattori Heiji, Kazuha và Okita…

Thêm vào đó, phim còn đậm không khí bí ẩn, căng thẳng suốt quá trình phá án, tập trung nhiều vào phần suy luận của Conan đúng như mong muốn của người xem. Tập 27 này còn liên kết chặt chẽ với vụ án lớn ở phía sau, rất giống với cách các tập truyện tranh Conan đã làm.

Thiên Thần Nhỏ phiên bản đặc biệt gộp hai số 508+509. Hẹn sớm gặp bạn tại các sạp báo, bưu điện, nhà sách Phương Nam, Fahasa trên toàn quốc và Shopee vào ngày 1/8/2024 với giá bán 40.000 đồng nha!