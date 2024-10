Thời trang trong MV “Mantra” của Jennie BLACKPINK có tổng giá trị gần nửa tỷ đồng

HHT - Thời trang của Jennie BLACKPINK trong MV "Mantra" là tuyên ngôn nữ quyền mạnh mẽ, đa chiều. Đáng chú ý, trong 6 tạo hình có tổng giá trị lên tới khoảng nửa tỷ đồngg, Jennie BLACKPINK không mặc bộ trang phục nào đến từ nhà mốt Chanel nơi cô hiện là đại sứ.

Các tín đồ thời trang dành nhiều lời khen cho loạt trang phục của Jennie BLACKPINK trong MV Mantra. Chỉ trong hơn 2 phút, nữ idol 9X chiêu đãi khán giả 6 tạo hình thời thượng, bắt mắt. Các thiết kế micro short (quần một gang), vải ren, xuyên thấu cho thấy nỗ lực thay đổi hình ảnh của nữ idol so với thời kỳ Solo 5 năm trước. IT Girl xứ Hàn tạo ra những bản phối phá cách khi kết hợp trang phục bèo nhún nữ tính cùng giày thể thao, nhấn nhá sắc đỏ theo trào lưu pop of red.

Loạt trang phục, phụ kiện đến từ các nhà mốt đình đám như Chanel, Versace, Jean Paul Gaultier, adidas… Tổng giá trị các thiết kế ước tính hơn 400 triệu đồng, chưa kể các bộ trang phục “mới cứng” thuộc BST mới nhất của các thương hiệu, chưa chính thức mở bán.

Jennie BLACKPINK diện váy ba lỗ xuyên thấu Jean Paul Gaultier phối cùng guốc Zara. Tạo hình tóc tẩy cùng cách phối trang phục nhấn nhá tông đỏ bên cạnh chiếc Chevrolet Nova 70s màu vàng mang không khí mùa hè sôi động là phân cảnh chiếm thời lượng lớn trong MV Mantra.

Tông đỏ tiếp tục được bắt gặp trong một tạo hình khác. Jennie BLACKPINK tỏa ra vibe American girl nhờ thiết kế micro short, kiểu tóc xoăn lọn nhỏ. Giọng ca 28 tuổi diện hai phiên bản giày đỏ luân phiên. Trong các phân cảnh thả dáng bên xế xịn, cô đeo đôi bốt da của thương hiệu Paris Texas có giá 1590 USD (gần 40 triệu đồng). Khi thực hiện vũ đạo, nữ idol 9X lăng xê thiết kế Gazelle Indoor của adidas giá 220 USD (5,4 triệu đồng).

Trong mái tóc vàng từng được nhá hàng tại Paris Fashion Week vừa qua, Jennie BLACKPINK hóa nữ chiến binh với mẫu bodysuit lệch vai tông nâu của Acne Studios cùng bốt da cao cổ. Xu hướng triple-belt (phối cùng lúc 3 chiếc thắt lưng) tôn lên vòng eo săn chắc của Jennie BLACKPINK.

Tạo hình đắt giá nhất trong MV Mantra. Cô diện trang phục tông màu tím hồng pastel chủ đạo của thương hiệu DSQUARED2. Hai chuỗi vòng hạt đắt đỏ từ nhà mốt Chanel nâng tổng giá trị tạo hình lên 8,012 USD (198,8 triệu đồng).

Bên cạnh những thiết kế khỏe khoắn, năng động, Jennie BLACKPINK đem đến hơi thở nữ tính đầy quyến rũ qua hai bộ cánh chất liệu ren, bèo nhún. Giọng ca 28 tuổi tạo ra diện mạo lạ mắt khi diện thiết kế tông trắng điệu đà thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của Kitschy Couture cùng bốt đen cao cổ Japan VH của thương hiệu adidas.