Thủ đô Ấn Độ chạm ngưỡng nhiệt độ cao kỷ lục, cảnh báo “tình trạng nghiêm trọng”

HHT - New Delhi đã ghi nhận mức nhiệt độ 52,9 độ C, là mức cao nhất trong lịch sử ở đây. Cảnh báo đỏ về tình hình nắng nóng nghiêm trọng đã được đưa ra. Cùng thời điểm, nhiều nước châu Á cũng đang chịu nắng nóng gay gắt.

Thủ đô New Delhi của Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất trong lịch sử là 52,9oC vào ngày thứ Tư, 29/5. Nhiệt độ ở Delhi đã từng vượt 45oC trong những năm gần đây nhưng chưa bao giờ cao đến thế này.

Mức nhiệt độ 52,9oC được đo ở một trạm khí tượng tại Mungeshpur, một khu vực đông dân ở Delhi, theo trang Reuters. Đây là mức nhiệt độ phá kỷ lục quốc gia ở Ấn Độ, được lập vào năm 2016 ở bang Rajasthan (51oC). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, nhiệt độ ở Delhi vượt 50oC.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã ra cảnh báo đỏ cho Delhi, gọi đây là “tình trạng nghiêm trọng”, nhấn mạnh rằng người dân ở bất kỳ lứa tuổi nào cũng dễ bị say nắng và các bệnh khác liên quan đến nắng nóng, theo trang Al Jazeera.

Giữa đợt nắng nóng, đường phố ở Mungeshpur vắng tanh và hầu hết các cửa hàng đóng cửa vì không ai dám ra đường. Ngay hôm trước đó, vào thứ Ba, nhiệt độ ở Delhi cũng lên đến 49,9oC.

Các nhà chức trách địa phương ở Ấn Độ đã thông báo về việc thiếu nước do nắng nóng, đưa ra mức phạt 2.000 rupee (610.000 đồng) với những người lãng phí nước, ví dụ như dùng nước để rửa xe ô tô.

Chính quyền ở bang Bihar thì khuyến khích các trường học tạm đóng cửa đến 8/6 sau khi một số học sinh bị ngất trong lớp. Bang Rajasthan ở miền Trung Ấn Độ cũng chịu nắng nóng dữ dội, nhiệt độ ở một số quận chạm ngưỡng 50oC. Chỉ riêng trong ngày thứ Tư, ở Ấn Độ có 451 trường hợp bị say nắng, mà đó mới là những trường hợp có báo cáo.

Theo các nhà khí tượng, sự chuyển tiếp từ El Nino sang La Nina và việc có rất ít gió đang gây ra những đợt nóng oi bức và kéo dài ở nhiều nước châu Á. Dự báo trong những tháng Hè sắp tới, nhiệt độ ở châu Á cũng sẽ cao hơn trung bình những năm trước.