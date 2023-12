Thủ đô Hà Nội đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng thông thạo tiếng Anh năm 2023?

HHT - Với chủ đề “All We Need Is Love”, Gió Đầu Mùa lần thứ tư đã thực sự mang đến cho cộng đồng yêu nghệ thuật một không gian trải nghiệm đặc sắc, giống như thông điệp từ ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles muốn gửi gắm.