Thực hư vụ Netflix bê nguyên chuyện đời Lisa BLACKPINK vào "Emily In Paris"

HHT - Sau khi mùa 4 của "Emily In Paris" lên sóng, nhiều khán giả đã tỏ ra khá bất ngờ khi nhiều tình tiết phim khá tương đồng với cuộc đời của thành viên Lisa nhóm BLACKPINK.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Vừa qua, Emily In Paris đã cho ra mắt 5 tập phim cuối cùng của mùa 4. 5 tập phim cuối nhận được nhiều lời khen tích cực từ người hâm mộ với nhiều tiến triển mới xoay quanh Emily và các nhân vật phim. Phim dễ dàng tiến lên Top 1 lượt xem trên Netflix của hơn 67 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm của Emily, cặp đôi Mindy và Nicolas cũng thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đặc biệt, nhiều tình tiết xoay quanh Mindy trong phim được nhận xét là khá tương đồng với thành viên Lisa của BLACKPINK.

Cụ thể, trong tập 8 của mùa 4 mang tên Back On The Crazy Horse (Trở lại Crazy Horse), Mindy đã chấp nhận lời mời trình diễn tại hộp đêm Crazy Horse nổi tiếng ở Pháp. Cô ban đầu còn đôi chút do dự vì ngại việc diện những trang phục thiếu vải khi trình diễn, tuy nhiên vì mong muốn kiếm đủ tiền để tham dự Eurovision, Mindy cuối cùng đã đồng ý.

Việc Mindy xuất hiện tại hộp đêm Crazy Horse được cho là khá giống với việc Lisa từng biểu diễn tại đây ngoài đời thật. Giống với Mindy, Lisa cũng nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả sau màn trình diễn tại hộp đêm này. Đây vẫn chưa phải là chi tiết duy nhất khiến người xem khẳng định nhân vật Mindy được lấy cảm hứng từ Lisa.

Trong Emily In Paris, Mindy có người bạn trai tên là Nicolas de Leon, anh chàng là con út của một đế chế thời trang giả tưởng mang tên JVMA. Lisa trùng hợp lại có mối quan hệ tình cảm với Frédéric Arnault ở ngoài đời, người được mệnh danh là “thế tử” của tập đoàn thời trang xa xỉ LVMH. Không chỉ có sự tương đồng về bạn trai, Mindy còn được mời làm giám khảo cho một cuộc thi hát tại Trung Quốc, giống với Lisa khi làm huấn luyện viên vũ đạo cho show sống còn Thanh Xuân Có Bạn 2 ở đất nước tỷ dân.

Tuy nhiên đây chỉ là những suy đoán đến từ cộng đồng fan của Emily In Paris, Netflix vẫn chưa lên tiếng xác nhận về sự trùng hợp này. Nữ diễn viên Ashley Park, người thủ vai Mindy trong phim, từng nhiều lần tương tác với Lisa ở ngoài đời. Cả hai từng đi chơi cùng nhau khi Lisa có dịp đến Paris vào tháng 1/2023.