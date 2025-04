Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải: Sự kiện mang dấu ấn xã hội

HHT - Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ mong muốn giải đấu sẽ khơi dậy đam mê golf trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển phong trào golf nước nhà một cách bền vững, lành mạnh, gắn liền với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Sáng 27/4, tại sân golf Tân Sơn Nhất, Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải, lần thứ nhất - năm 2025 chính thức diễn ra. Giải đấu không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động về lĩnh vực thể thao của báo Tiền Phong mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt, hướng tới tri ân những người có công với đất nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, suốt 10 năm qua, báo Tiền Phong chủ yếu tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp như Giải Vô địch Golf Quốc gia, Giải Golf Tiền Phong Championship - Vì tài năng trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, nhu cầu có một sân chơi phong trào quy mô lớn là rất cao, đặc biệt là tại TP.HCM - nơi phong trào golf phát triển mạnh mẽ.

"Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi không phân biệt đẳng cấp, không chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp mà mở rộng cho tất cả golfer đam mê nhằm kết nối cộng đồng golf cả nước, đồng thời nhân lên các giá trị đẹp của thể thao: Đoàn kết - Giao lưu - Sẻ chia" - nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, việc tổ chức giải golf này tại TP.HCM - thành phố năng động bậc nhất cả nước còn cho thấy tầm nhìn mở rộng phạm vi hoạt động thể thao của báo Tiền Phong từ Bắc vào Nam.

Không chỉ dừng lại ở một giải đấu thể thao đơn thuần, Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải mang những thông điệp giàu giá trị xã hội và nhân văn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nêu rõ: Thứ nhất, chúng tôi mong muốn giải đấu trở thành dịp để kết nối, giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các golfer đến từ khắp nơi - từ Bắc tới Nam.

Thứ hai, giải đấu được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) nên còn mang ý nghĩa lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay.

Và điều đặc biệt hơn cả, giải đấu là dịp để quyên góp kinh phí hỗ trợ các cựu chiến binh Biệt động Sài Gòn - những người đã cống hiến xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc nhưng hiện cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, nguồn quỹ từ giải sẽ được dùng để hỗ trợ xây nhà, cải tạo nơi ăn ở và chăm lo đời sống cho các cựu chiến binh Biệt động Sài Gòn, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Tổng Biên tập báo Tiền Phong cũng bày tỏ mong muốn giải đấu sẽ khơi dậy đam mê golf trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển phong trào golf nước nhà một cách bền vững, lành mạnh, gắn liền với những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải được tổ chức tại hai sân golf full 18 hố của Tân Sơn Nhất - một trong những sân golf lớn nhất TP.HCM. Các golfer được chia thành 5 bảng thi đấu (A, B, C, Nữ và Khách mời) nhằm đảm bảo tính cạnh tranh và cơ hội giành giải công bằng cho tất cả những vận động viên tham gia.

Mỗi bảng sẽ trao giải Nhất, Nhì, Ba cùng nhiều phần quà giá trị. Ngoài ra, giải còn có các giải kỹ thuật gồm: 4 giải Near to the Pin (gần cờ nhất); 2 giải Near to the Line (gần đường kẻ nhất); 2 giải Longest Drive (cú đánh xa nhất); Các giải Eagle (điểm số xuất sắc trong hố golf).

Đặc biệt, giải đấu có tới 6 giải Hole-in-One tại các hố 5A, 8A, 6B, 4C, 8C và 8D, với các phần thưởng "khủng" như xe ô tô, bộ gậy golf cao cấp và rượu sâm quý hiếm. Tổng giá trị giải thưởng toàn giải lên tới 8 tỷ đồng, tạo sức hút lớn đối với cộng đồng golfer và hứa hẹn nhiều màn tranh tài kịch tính.