Concert 1 chỉ còn vài giờ nhưng Anh Trai Say Hi vẫn gây hoang mang bởi nhiều "ẩn số"

HHT - Tối nay 28/9, đêm concert đầu tiên của Anh Trai “Say Hi” sẽ diễn ra nhưng vẫn còn một số thông tin chưa được công bố chính thức khiến khán giả mong ngóng.

Tối nay 28/9, concert 1 Anh Trai “Say Hi” sẽ chính thức diễn ra trong sự háo hức và mong chờ của người hâm mộ. Những ngày qua, 30 anh trai chăm chỉ cập nhật tình hình tập luyện, chạy chương trình, tung “hint” cho khán giả.

Bên cạnh sự mong đợi, nhiều tin đồn cũng râm ran khi một số thông tin về concert vẫn đang là “ẩn số”. Đầu tiên là về số lượng khán giả sẽ tham gia đêm concert. Trong khi ERIK đăng tải hình ảnh check-in sân khấu cùng dòng caption: “Đếm ngược tới ngày gặp 25.000 khán giả thôi“ thì sau đó JSOL lại chia sẻ: “2 ngày nữa thôi. Cảm giác sẽ như thế nào nếu có cỡ 15 ngàn khán giả oét cùng mình”.

Không chỉ gây tranh cãi về lượng khán giả trong đêm concert, Anh Trai “Say Hi” còn khiến fan thấp thỏm khi đến nay vẫn chưa công bố danh sách bài hát biểu diễn chính thức. Nhưng thông qua những hình ảnh tập luyện, tổng duyệt của 30 "Anh trai", fan cũng phần nào dự đoán được sự xuất hiện của những bản “hit” đình đám như: Ngáo Ngơ, I’m Thinking About You, Regret, Hút... Tuy vậy, một số khán giả xôn xao vì không có “hint” nào cho thấy Đầu Đội Sừng - một ca khúc từng "làm mưa làm gió" ở live stage 2 và tạo nên nhiều dance challenge thịnh hành trên nền tảng TikTok, sẽ được trình diễn trong đêm concert.

Ngoài ra, các fan của Captain Boy cũng bày tỏ sự thất vọng vì dù thuộc Top 16 lọt vào Chung kết nhưng dường như anh chỉ có 3 ca khúc được biểu diễn tại concert. Điều này khiến fan của Captain Boy cho rằng một lần nữa anh lại phải "chịu thiệt" khi tại concert Rap Việt năm ngoái, ca khúc Rolling Down dù thành công trên các BXH âm nhạc cũng không được lựa chọn biểu diễn. Trước đó, fan của nam ca sĩ cũng đã thể hiện sự "khó chịu vô cùng" khi trong tracklist album Anh Trai "Say Hi" - The Summer 2024, Captain Boy chỉ góp mặt trong 1 ca khúc nhóm là Chân Thành và ca khúc chủ đề The Star.