Tin đồn Yoona, Ahn So Hee hẹn hò Kim Soo Hyun khi anh quen Sae Ron là vô căn cứ

HHT - Mới đây, một trang tin Hàn Quốc tung tin đồn Kim Soo Hyun từng qua lại với 2 nữ idol thuộc nhóm nhạc Gen 2 hàng đầu. Dân mạng suy đoán đó là Yoona (SNSD) và Ahn So Hee (Wonder Girls). Nhưng đây đều là lời đồn vô căn cứ. Hiện tại, người hâm mộ đang kêu gọi "báo cáo" (report) tất cả các bài đăng lan truyền thông tin sai sự thật.

Trang tin này không cung cấp đoạn ghi âm mà chỉ trích dẫn rằng, theo lời kể từ bản ghi âm của A - một người bạn thân của Kim Sae Ron, cố diễn viên đã giữ vị trí "chính thất" suốt 6 năm hẹn hò với Kim Soo Hyun. Cô rất mệt mỏi vì trong thời gian này, anh luôn qua lại với một số người phụ nữ khác. Vì cả hai đã hứa sẽ kết hôn nên Sae Ron mới cố chịu đựng.

Trang tin này trích lời kể, Kim Soo Hyun đã qua lại với 2 nữ idol thuộc nhóm nữ K-Pop Gen 2, đều là những cái tên hàng đầu, là đối thủ cạnh tranh thời điểm đó. Cả hai vẫn đang hoạt động sôi nổi, chéo sân qua diễn xuất. Trong đó có 1 người Kim Soo Hyun từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò.

Cư dân mạng lập tức suy đoán Ahn So Hee (Wonder Girls) là một trong 2 người. Bởi cô từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với Kim Soo Hyun, thậm chí từng có tin đồn kết hôn. Tháng 10/2015, Keyeast - công ty quản lý của hai ngôi sao khi đó đã phủ nhận tin hẹn hò, cho biết họ chỉ là bạn bè. Việc Ahn So Hee ký hợp đồng với Keyeast do đại diện công ty đề nghị, không phải vì Kim Soo Hyun.

Từ dữ kiện Ahn So Hee, netizen Hàn suy ra đối thủ "kèn cựa" kia là Yoona (SNSD). Thậm chí, trên Threads và X, xuất hiện bài đăng chỉ ra thời điểm hẹn hò với Yoona và Kim Soo Hyun.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên đều là tin đồn chưa xác thực, chưa có bằng chứng rõ ràng.

Fan chỉ ra rằng bức ảnh Knet đang sử dụng để cho rằng đó là Yoona và Kim Soo Hyun là vô căn cứ. Hình ảnh có từ hơn 10 năm trước và từ thời điểm đó tới nay, có rất nhiều lời đồn về ai là ngôi sao trong ảnh, chưa từng được xác thực danh tính.

Vụ ồn ào đời tư của Kim Soo Hyun liên quan tới Kim Sae Ron đã kéo dài hơn nửa tháng, kéo theo nhiều tin đồn thất thiệt, thậm chí là đồn đoán vô căn cứ liên quan tới các ngôi sao khác. Cư dân mạng "hóng biến" cần chọn lọc thông tin để tránh bị rơi vào "bẫy" "câu view" từ những tin đồn thiếu xác thực.

Về phía Kim Soo Hyun, anh và công ty quản lý vẫn chưa đưa ra phản hồi mới sau những tố cáo mới từ gia đình Kim Sae Ron.